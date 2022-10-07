القرموطي: عفو رئاسي عن 1557 نزيلً بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر .. فيديو

أذاع الإعلامي جابر القرموطي على قناة سي بي سي في برنامج مانشيت، فيديو الإفراج عن 1557 من المحكوم عليهم بمناسبة الإحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر، وذلك تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم (458) لسنة (2022) بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين إستوفوا شروط العفو بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيد.

وأشار إلى أن نظم قطاع حماية المجتمع بوزارة الداخلية لجاناً لفحص ملفات النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل على المستوى الجهوي لتحديد المستحقين للإفراج. حيث انتهت أعمال اللجان بالعفو عن 1557 نزيلا.

وأكد القرموطي أن ذلك يأتي ذلك استمراراً لتطبيق وزارة الداخلية لأطر السياسات العقابية الحديثة ، والتي توفر جميع جوانب الرعاية المختلفة للنزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل. وكجزء من تفعيل الدور التنفيذي للإفراج عن المحكوم عليهم و تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.