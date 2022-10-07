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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قفشه: الإصابة أثرت كثيرا على مستواي ومستعد لتحقيق البطولات مع الأهلى

صدى البلد

أكد محمد مجدي قفشه نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي أنه أصبح سليم تماما ولا يعاني من أي اصابه ومستعد لتحقيق البطولات مع الفريق الموسم الحالي .

وأضاف قفشه في تصريحات عبر قناة الأهلي أن الموسم الماضي يعد كارثي للفريق ولكن الفريق كان يعاني من ضغط شديد ولكن الآن أصبح الجميع مستعد للموسم الجديد 

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وتابع أنه لا يحب إطلاق الأعذار و" طالما أنه في الملعب لازم اموت نفسي علشان المكسب وطبيعي مادام خسرنا يبقي في تقصير ".

وتابع أن الاصابه أثرت كثيرا علي مستواه مشددا أن الموسم الحالي الجميع مصر علي تحقيق البطولات خاصة وأن البطولة الأفريقية ستبدأ بمواجهة صعبه أمام الاتحاد المنستيري .

وأضاف أن الاهلي نادي بطولات وليس “ نادي شو ولا ماتش واحد ولا لقطه ” .

واختتم مؤكدا أن الجماهير تدعم الفريق والاعبين دائما ولكن من الطبيعي أن يحدث هجوم واستياء عقب الأداء السيىء والعزيمة مشددا أنه لا يشعر بأي غضب من الهجوم ولكن يسعي لإسعاد الجماهير مره أخرى.

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