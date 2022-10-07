أشرف صبحي : مصر استضافت 160 بطولة خلال الـ 4 سنوات الماضية

أكد أشرف صبحي وزير الرياضة أن مصر استضافت ١٦٠ بطولة عالمية وإقليمية خلال ال ٤ سنوات الماضية .

وأضاف أشرف صبحي في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أن مصر حظيت بمشاهده اكثر من مليار متفرج خلال ال ٤ سنوات بسبب تلك البطولات مشددا أن مصر نظمت البطولات بنجاح يحسب لها .

وتابع أن توماس باخ رئيس اللجنة الأوليمبية العالميه أشاد بالبنية التحتية والملاعب بمصر خلال زيارته الاخيره للبلاد.

وأكمل أنه عام ٢٠١٨ أكد أن مصر قادرة على استضافة بطوله امم افريقيا ٢٠١٩ وهو ما تحقق علي أرض الواقع وتم تنظيم البطوله بنجاح رائع .

وأكمل أن الرئيس السيسي يعطي الأولوية لـ الرياضة في مصر ويهتم بتطوير البنية التحتية .



وفي سياق آخر استبعد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي 10 لاعبين من بعثة أبناء الرداء الاحمر، التي وصلت إلي تونس استعدادا لمباراة الاتحاد المنستيري يوم الأحد المقبل في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وضمت قائمة اللاعبين الغائبين كل من صلاح محسن ومحمود كهربا لعدم القيد، ومحمد فخري وبيرسي تاو وعمار حمدي للإصابة، وزياد طارق ومحمد محمود لقرب رحيلهما عن الفريق، وكريم فؤاد ومحمد مغربي ومحمد أشرف لأسباب فنية.

وأعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي القائمة التي وصلت إلى تونس اليوم الخميس.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: أيمن أشرف ومحمود متولي، وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم، وعلي معلول ومحمد هاني وأكرم توفيق.

خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا ورأفت خليل، محمد مجدي أفشة وحسين الشحات وأحمد عبدالقادر وبرونو سافيو وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: حسام حسن ومحمد شريف وشادي حسين.

ويسعى الأهلي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 10 ألقاب، لاجتياز عقبة منافسه التونسي، الذي يشارك للمرة الأولى في دوري الأبطال، من أجل التأهل لمرحلة المجموعات.