فى عيد ميلادها الـ 43 .. ريم البارودى بإطلالة جديدة|شاهد

احتفلت مساء أمس الفنانة ريم البارودي بعيد ميلادها الـ 43، ولكن على الرغم من ذلك لا تزال تحافظ على أناقتهاوجمالها.

ونشرت الفنانة ريم البارودي، صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على انستجرام من حفل عيد ميلادها.

وتالقت الفنانة ريم البارودي، ، باطلالة مثيرة للجدل مرتدية فستان باللون الاسود مكشوف الظهر وذات الأكمام الدانتيل الشفافة وهو ماجعل اطلالتها مثيرة.



ومن الناحية الجمالية اعتمدت الفنانة ريم البارودي، على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.



وتتميز ريم في الصور بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.



من أهم أعمال ريم البارودي مسلسل حمزة وبناته الخمسة، ومسلسل حلقت الطيور نحو الشرق، ومسلسل حدائقالشيطان، ومسلسل قلب امرأة، ومسلسل نقطة نظام، ومسلسل أزهار، أما عن الأفلام فشاركت في باقة من أروع الأعمالالسينمائية ومنها: امرأة هزت عرش مصر، الهاربتان، الفيل في المنديل، يا انا يا هوه، واستطاعت من خلالها أن تثبتتألقها في مجال الفن.