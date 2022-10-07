جاستن بيبر يؤجل جميع مواعيد جولاته العالمية إلى العام المقبل

بعد إلغاء مواعيد جولته في أمريكا الجنوبية وجنوب إفريقيا وآسيا، أرجأ جاستن بيبر جميع مواعيد حفلاته العالمية Justice المتبقية إلى وقت غير محدد العام المقبل.

وعبرت الصفحة الرسمية لجولة جاستن بيبر، عن أنه سيتم إبلاغ حاملي التذاكر بخطوات استرجاع أموالهم والإعلان عن وسائل ذلك.

جولة جاستن بيبر التي كان من المقرر إطلاقها في عام 2020، تم تأجيلها عدة مرات بالفعل، كان آخرها إصابته بمتلازمة رامزي هانت وهو فيروس نادر أصابه بالشلل في وجهه.

تنقسم أسباب إلغاء جولة جاستن بيبر ما بين أسباب مادية، وصحية بعد تعرضه لمشكلات صحية مؤخرا من الواضح أنها أثرت على حالته العقلية.

بعد تقديم حفله في البرازيل، قال جاستن بيبر إنه انتابته حالة من الإرهاق المفرط، وشعر أنه بحاجة إلى جعل التفكير في صحته أولوية على العمل في الوقت الحالي.

وأكد جاستن بيبر في رسالة له على أنه سيأخذ استراحة من الجولة، لأنها بحاجة إلى وقت للراحة والتسحن، فيما أوضح مصدر مقرب أن سبب الإلغاء هو أزمات يمر بها جاستن بيبر فيما يخص صحته العقلية.

كان جاستن بيبر يكافح خلال السنوات الماضية مع صحته العقلية والنفسية، ما ترك آثارا تعاوده من حين لآخر، ومن بينها الذعر الصحي الذي انتابه بعد شل وجهه جزئيا مؤخرا.