عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جاستن بيبر يؤجل جميع مواعيد جولاته العالمية إلى العام المقبل

جاستن بيبر
جاستن بيبر

بعد إلغاء مواعيد جولته في أمريكا الجنوبية وجنوب إفريقيا وآسيا، أرجأ جاستن بيبر جميع مواعيد حفلاته العالمية Justice المتبقية إلى وقت غير محدد العام المقبل. 

وعبرت الصفحة الرسمية لجولة جاستن بيبر، عن أنه سيتم إبلاغ حاملي التذاكر بخطوات استرجاع أموالهم والإعلان عن وسائل ذلك. 

جولة جاستن بيبر التي كان من المقرر إطلاقها في عام 2020، تم تأجيلها عدة مرات بالفعل، كان آخرها إصابته بمتلازمة رامزي هانت وهو فيروس نادر أصابه بالشلل في وجهه.

 

تنقسم أسباب إلغاء جولة جاستن بيبر ما بين أسباب مادية، وصحية بعد تعرضه لمشكلات صحية مؤخرا من الواضح أنها أثرت على حالته العقلية. 

 

بعد تقديم حفله في البرازيل، قال جاستن بيبر إنه انتابته حالة من الإرهاق المفرط، وشعر أنه بحاجة إلى جعل التفكير في صحته أولوية على العمل في الوقت الحالي. 

وأكد جاستن بيبر في رسالة له على أنه سيأخذ استراحة من الجولة، لأنها بحاجة إلى وقت للراحة والتسحن، فيما أوضح مصدر مقرب أن سبب الإلغاء هو أزمات يمر بها جاستن بيبر فيما يخص صحته العقلية. 

كان جاستن بيبر يكافح خلال السنوات الماضية مع صحته العقلية والنفسية، ما ترك آثارا تعاوده من حين لآخر، ومن بينها الذعر الصحي الذي انتابه بعد شل وجهه جزئيا مؤخرا.

جاستن بيبر مشكلات صحية تأجيل جولة جاستن بيبر آبل جولة جاستن بيبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لو النور قطع ازاي تشغل الراوتر في البيت.. اعرف الطريقة

عرض الخميس.. الحق آيفون 11 جديد بـ 6700 جنيه فقط

وصلة رقص انتهت بقرار فصل.. ماذا حدث في مدرسة ثانوية بالدقهلية؟

الأهلي يغلق ملف التفاوض لضم البرازيلي مارسينهو

مفاجأة.. مغني المهرجانات مسلم يعلن اعتزاله: المجال لا يناسبني

مباشر الآن لحظة بلحظة.. مباراة مانشستر يونايتد وأومونيا 3-2 في الدوري الأوروبي

هاني الناظر يحذر من التقلبات الجوية.. وينصح بتناول هذا المشروب

رفع العرض .. قرار في الأهلي لحسم صفقة مارسينهو وشرط من كاواساكي

ترشيحاتنا

أسعار النفط تحلق لأعلى مستوى منذ شهر

عذبا طفلتهما حتى الموت.. المشدد ينتظر تاجر مخدرات وزوجته في أبو النمرس

كيف أعرف أن الله قبل توبتي .. الإفتاء توضح

غدا .. شيرين تحيي حفلا غنائيا بجامعة مصر للعلوم

عدلي القيعي يوجه رسائل لجماهير الأهلي قبل مواجهة الاتحاد المنستيري

مفاجأة.. مغني المهرجانات مسلم يعلن اعتزاله: المجال لا يناسبني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى عيد ميلادها الـ 43 .. ريم البارودى بإطلالة جديدة|شاهد

آني إرنو.. قصة رواية غيرت قانون فرنسا قبل 47 عاما لصالح المرأة

بعد رجوعه لضرتها| شاهد أول ظهور لـ بوسى برفقة زوجها

مش هتصدق.. سعر خرافي لقميص عمرو سعد في أحدث ظهور له| شاهد

فيديو

أنهت التحضرات في يوم.. ماذا قالت الراحلة شادية عن "يا حبيبتي يا مصر"؟

«رغيف في أوضة على البلاط».. تفاصيل احتجاز أب لإبنه بلا طعام بدمياط.. فيديوجراف

تفاصيل مؤلمة في حجز أب لابنه بلا طعام

فضائح أبناء بايدن تظهر للعلن.. ضابط بحرية أمريكي سابق يكشف المستور|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

تجفيف منابع التطرف

مجدي أبوزيد

استهلاك الكهرباء.. تبديد فى مصر وترشيد في ألمانيا

مني أحمد

جيوش الشمس

د. هاني النقراشي

ليلة الولوج إلى السنة الخمسين بعد حرب العبور المباركة

حمادة عبد الجواد

نَتوقُ إلى السلام يا إمام

غادة جابر

أكتوبر بين زخم الحب والنصر

ياسمين دسوقي

ملتقى المبدعات

د. صفوت عمارة

حرب أكتوبر أعادت للأمة العربية كرامتها

اﻟﻤﺰﻳﺪ