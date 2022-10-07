بفستان مجسم.. دينا فؤاد تتألق في أحدث ظهور

حرصت الفنانة دينا فؤاد علي مشاركة جمهورها ومتابعيها صورًا جديدة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.



وظهرت دينا فؤاد بإطلالة جذابة مرتدية فستان قصير مجسم باللون الأخضر، تاركة خصلات شعرها منسدلا علي أكتافها ، مما حازت على إعجاب متابعيها .



يذكر أن آخر أعمال دينا فؤاد حكاية «ماريونيت» مع محمود عبدالمغني، ميرنا نور الدين، سلوى عثمان، إنتاج شركة سينرجي، وتأليف محمد سيد بشير، ومن إخراج أحمد صالح، وأيضا في مسلسل «اللي مالوش كبير»، وتصدرت ترند «تويتر» بعد تألقها فى دور «قدرية» زوجة «سيف الخديوي» جسده أحمد العوضي، وبرعت في تقديم الشخصية بخفة ظل خطفت الأنظار، إذ ظهرت دينا في أفضل حالتها الفنية.