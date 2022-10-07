عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس 36 متهما لحيازتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة في القليوبية

متهمين - صورة ارشيفية
متهمين - صورة ارشيفية

أمرت جهات التحقيق في القليوبية بحبس 36 متهما 4 أيام علي ذمة التحقيق ، لحيازتهم 19 قطعة سلاح ناري ،  ومواد مخدرة ، كما أمرت بإرسال المضبوطات إلي المعمل الجنائي لفحصها.

متزوجة من 4 شهور وماتت حاضنة للمصحف.. تفاصيل مفجعة يرويها والد طالبة بنها عن حياتها

ملحقتش تفرح بيهم.. "شيماء" الونش سقط عليها من الدور الثامن أثناء عودتها بأولادها من المدرسة| القصة الكاملة

تلقت مديرية امن القليوبية إخطارا من مدير ادارة البحث الجنائى بمديرية امن القليوبية يفيد قيام حملة امنية مكبرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وإستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين و استهدفت جميع دائرة الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية .


واسفرت الحملة عن ضبط 19 قطعة سلاح نارى وأبيض وضبط 31 قضية إتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة  بحوزة 36 متهم لعدد 11 منهم معلومات جنائية.


كما تمكنت الحملة التى شاركت فيها مباحث تنفيذ الاحكام من تنفيذ 7439 حكم قضائى متنوع وتحررت المحاضر اللازمة وتولت الجهات المختصة التحقيق.

القليوبية جهات التحقيق مديرية امن القليوبية أمن القليوبية الجهات المختصة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مطار القاهرة: راكب مصري يحاول تهريب سبائك ذهبية في البنطلون | شاهد

أسبوع حزين على الدولار عالميًا|هبوط قوى للأخضر وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

مفاجأة.. مغني المهرجانات مسلم يعلن اعتزاله: المجال لا يناسبني

والده في القاهرة للتفاوض..الزمالك يقترب من ضم البلايلي للفريق

الحق الفرصة واشترى |تراجع تاريخي في أسعار الذهب وعيار21 يفقد 138 جنيهًا

فرصة إلحق اشتري.. انخفاض حاد في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

سافيو احتياطي.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الاتحاد المنيستري بدوري الأبطال

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 أكتوبر 2022

موضوعات متعلقة

مصرع شاب أسفل عجلات القطار بـ قها في القليوبية

أهالي قرية الصباح فى القليوبية يشكون من انتشار الكلاب الضالة

إحالة أوراق عامل للمفتي بتهمة قتل شخص في القليوبية

وكيل تعليم القليوبية تتابع سير العملية التعليمية بمدارس الخانكة

ترشيحاتنا

إجراءات تنظيم الإجازات والإعارات للمؤمن عليهم بقانون التأمين الصحي الشامل

بالتعاون مع جنرال موتورز.. هوندا تكشف عن تصميم برولوج 2023 الكهربائية

وزير الري يؤكد قوة العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي في كافة المجالات

ذكرى المولد النبوي.. هل اسم النبي محمد كان موجودا قبل ولادته؟

6 أهداف.. المصري كريم أشرف يواصل التألق مع شباب الهلال السعودي

تنكيس الأعلام إلى المنتصف في تايلاند حدادا على ضحايا هجوم حضانة للأطفال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد زواجهما.. 10 صور رومانسية تجمع محمد سامي ومي عمر

أسود X أسود.. سارة سلامة تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

بعد وفاة طفلتين.. نصائح ضرورية قبل حقنة المضاد الحيوي

نوع من الشاي ينقص الوزن وخالي من الكافيين| غير متوقع

فيديو

أنهت التحضرات في يوم.. ماذا قالت الراحلة شادية عن "يا حبيبتي يا مصر"؟

«رغيف في أوضة على البلاط».. تفاصيل احتجاز أب لإبنه بلا طعام بدمياط.. فيديوجراف

تفاصيل مؤلمة في حجز أب لابنه بلا طعام

فضائح أبناء بايدن تظهر للعلن.. ضابط بحرية أمريكي سابق يكشف المستور|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

تجفيف منابع التطرف

مجدي أبوزيد

استهلاك الكهرباء.. تبديد فى مصر وترشيد في ألمانيا

مني أحمد

جيوش الشمس

د. هاني النقراشي

ليلة الولوج إلى السنة الخمسين بعد حرب العبور المباركة

حمادة عبد الجواد

نَتوقُ إلى السلام يا إمام

غادة جابر

أكتوبر بين زخم الحب والنصر

ياسمين دسوقي

ملتقى المبدعات

د. صفوت عمارة

حرب أكتوبر أعادت للأمة العربية كرامتها

اﻟﻤﺰﻳﺪ