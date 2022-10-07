حبس 36 متهما لحيازتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة في القليوبية

أمرت جهات التحقيق في القليوبية بحبس 36 متهما 4 أيام علي ذمة التحقيق ، لحيازتهم 19 قطعة سلاح ناري ، ومواد مخدرة ، كما أمرت بإرسال المضبوطات إلي المعمل الجنائي لفحصها.

تلقت مديرية امن القليوبية إخطارا من مدير ادارة البحث الجنائى بمديرية امن القليوبية يفيد قيام حملة امنية مكبرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وإستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين و استهدفت جميع دائرة الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية .



واسفرت الحملة عن ضبط 19 قطعة سلاح نارى وأبيض وضبط 31 قضية إتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 36 متهم لعدد 11 منهم معلومات جنائية.



كما تمكنت الحملة التى شاركت فيها مباحث تنفيذ الاحكام من تنفيذ 7439 حكم قضائى متنوع وتحررت المحاضر اللازمة وتولت الجهات المختصة التحقيق.