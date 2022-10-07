بالدليل.. رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق يثبت مشروعية الاحتفال بمولد النبي

قال الدكتور حسن سليمان ، رئيس إذاعة القرأن الكريم الأسبق ، بمناسبة المولد النبوي الشريف ، إن النبي أرسل للعالم رحمة للعالمين ، ونعمة كبرى من الله على العباد ، موضحا أن الدين الإسلامي دين الوسطية وليس دين الغلو والتشدد .

وتابع رئيس اذاعة القرأن الكريم الأسبق، خلال لقائه لـ برنامج "إكسترا نيوز"، أن رسول الله محمد كان يحتفل بيوم مولده بالصيام، وهي سمة من سمات الاحتفال للرسول، مشيرا إلى أنه لا مانع من الابتهاج بالحلوى، مرفدا: "كيف لا تأتي مناسبة ميلاد رسول الله ولا ننشر الفرحة".

وأكمل رئيس اذاعة القرأن الكريم الأسبق، أن الاحتفال بمولد النبوي هو بمثابة شكر لله عز وجل على الرحمة التي منحها رسول الله للعالمين كما كان يفعل رسول الله بالصيام يوم الإثنين.

وأكد، أن صحابة رسول الله كانوا يحتفلون بمولده، وهو أكبر رد على من يدعون أن الاحتفال بمولد النبي محمد بدعة، موضحا أن هناك أكثر من فعل كان يفعله الصحابة لم يرد عن الرسول ولكنه كان بدعة حسنة.