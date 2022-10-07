رجال سلة الأهلي يواجه الغرافة القطري اليوم في البطولة العربية

يخوض الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي مباراة مهمة أمام فريق الغرافة القطري في ثاني مبارياته بالبطولة العربية التي تقام في الكويت.

وتنطلق المباراة في الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة ويسعى رجال سلة الأهلي لتحقيق الفوز ومواصلة المشوار نحو الاحتفاظ بلقب البطولة.

وكان فريق رجال سلة الأهلي قد استهل مبارياته بمواجهة فريق الميناء اليمني، وحقق الفوز بنتيجة 132-35.

ويتواجد رجال سلة الأهلي بالمجموعة الثانية، إلى جانب أندية الرياضي اللبناني والميناء اليمني والغرافة القطري.



وتضم قائمة فريق رجال سلة الأهلي في البطولة كلا من: سيف سمير ومحمد أبو النصر وإيهاب أمين وعمرو الجندي وعمر طارق وأحمد مهيب وعمرو زهران وعمر عزب ومروان سرحان وأحمد إسماعيل ومؤمن طارق خيري وعبد الله ناصر ومايكل فاكوادي ووالتر هودج.