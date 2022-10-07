بث مباشر.. شعائر خطبة الجمعة عن منزلة الشهادة والشهداء

ينقل التليفزيون المصري وعدد من القنوات الخاصة والإذاعة، شعائر صلاة الجمعة، من رحاب مسجد السيد البدوي بمدينة طنطا محافظة الغربية.

وتبدأ شعائر خطبة وصلاة الجمعة غداً بتلاوة قرآنية للقارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني، وخطيباً الدكتور محمود الهلالي إمام مسجد السيد البدوي، حيث عنوانت الأوقاف خطبة الغد بعنوان:"هدي النبي (صلى الله عليه وسلم) في بيان منزلة الشهادة والشهداء".

هدي النبي في بيان منزلة الشهادة والشهداء

وكلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور محمود الهلالي الهلالي عبد الصمد إمام مسجد السيد البدوي بطنطا بأداء خطبة الجمعة اليوم 7 أكتوبر 2022م بعنوان: "هدي النبي (صلى الله عليه وسلم) في بيان منزلة الشهادة والشهداء"، والتي ينقلها التلفزيون المصري من مسجد السيد البدوي بمدينة طنطا بمحافظة الغربية.

وفي إطار احتفالات الدولة المصرية بذكرى المولد النبوي الشريف وذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة قررت وزارة الأوقاف أن يكون موضوع خطبة الجمعة 7 أكتوبر 2022م بعنوان: "هدي النبي (صلى الله عليه وسلم) في بيان منزلة الشهادة والشهداء".

افتتاح 22 مسجدًا

كما تفتتح وزارة الأوقاف 22 مسجدًا اليوم الجمعة، منها 12 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و10 مساجد صيانة ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من يوليو الماضي حتى تاريخه 236 مسجدًا، منها 189 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و47 مسجدًا صيانة، وهي على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف الغربية

م المسجد وعنوانه

1. الرشيدي – صالحجر - بسيون

2. الصحابة – عزبة الروضة – كفر البسطويسي- المحلة

3. البشبيشي – ميت حبيب - سمنود

مديرية أوقاف شمال سيناء

م المسجد وعنوانه

4. عثمان بن عفان – غرب العريش

5. سعد ابن معاذ – بئر العبد

مديرية أوقاف المنيا

م المسجد وعنوانه

6. البسطامي – بني موسى - أبو قرقاص

7. البعثة الفهيمية ( علي السمان ) – أبو جمعة – بني مزار

مديرية أوقاف الفيوم

م المسجد وعنوانه

8. القدادفة - عزبة علي عبد الحافظ – المحمودية - الغر ق - إطسا



مديرية أوقاف أسوان

م المسجد وعنوانه

9. البراسي- إدفو ثاني

مديرية أوقاف الإسماعيلية

م المسجد وعنوانه

10. الحرمين – تل الحطب – التل الكبير

مديرية أوقاف المنوفية

م المسجد وعنوانه

11. العمدة – شمنديل – قويسنا

12. الدكروري – طوخ – دلكا – مركز تلا

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف جنوب سيناء

م المسجد وعنوانه

1. الجعيد - الوادي – طور سيناء

2. موقف التاكسي – المنشية – طور سيناء

3. النور حي الأمل –طور سيناء

4. الخليل إبراهيم – حي الزهراء – طور سيناء

مديرية أوقاف الغربية

م المسجد وعنوانه

5. أبو بكر الصديق – كفر الشيخ سليم - طنطا

مديرية أوقاف شمال سيناء

م المسجد وعنوانه

6. زارع الخير – قرية زارع الخير

مديرية أوقاف البحيرة

م المسجد وعنوانه

7. عزبة هندي – افلاقه

مديرية أوقاف المنيا

م المسجد وعنوانه

8. الحاج كامل – الشيخ مسعود - العدوة

مديرية أوقاف الجيزة

م المسجد وعنوانه

9. العجمي – مدينة العياط

مديرية أوقاف أسيوط

م المسجد وعنوانه

10. السلام – قرية شطب – مركز أسيوط