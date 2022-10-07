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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة الأهلي ضد الغرافة القطري بالبطولة العربية للسلة والقنوات الناقلة

الاهلي
الاهلي

يواجه الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي نظيره الغرافة القطري في ثاني مباريات دور المجموعات بالبطولة العربية رقم " 34 " لكرة السلة "رجال"، والتي ينظمها نادي الكويت الكويتي خلال الفترة من 5 إلى 15 أكتوبر الجاري.

 

موعد مباراة الأهلي ضد الغرافة القطري 

تقام المباراة في تمام الساعة الثانية ظهرًا على صالة الاتحاد ومذاعة عبر قناة الكويت سبورت وخلال بث مباشر عبر الصفحة الرسمية للاتحاد العربي لكرة السلة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

واكتسح الأهلي نظيره الميناء اليمني في المباراة الأولى بنتيجة 132/53.


ويتواجد الأهلي في المجموعة الثانية التي تضم كلًا من : « الأهلي المصري، الرياضي اللبناني، الغرافة القطري، الميناء اليمني».

 

وضمت قائمة الأهلي للبطولة كلًا من: 
سيف سمير ومحمد أبو النصر وإيهاب أمين وعمرو الجندي وعمر طارق وأحمد مهيب وعمرو زهران وعمر عزب ومروان سرحان وأحمد إسماعيل ومؤمن طارق خيري وعبد الله ناصر ومايكل فاكوادي ووالتر هودج.

الأهلى الغرافة القطري البطولة العربية نادي الكويت

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