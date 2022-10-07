القاتل الصامت.. مشاهير تعرضوا للموت المفاجئ بسبب أمراض القلب

يعد مرض القلب أحد أخطر الامراض التي يمكن أن تصيب الاعمار المختلفة، وهو السبب الأكثر شيوعا للموت المفاجئ، بحسب منظمة الصحة العالمية، لا تزال أمراض القلب هي السبب الرئيسي للوفاة ، وتحدث الإصابة بسبب تراكم الدهون والكوليسترول في الشرايين، مما يتسبب في ضيق الشرايين وصعوبة مرور الدم من خلالها.. وإليك ابرز النجوم والمشاهير الذين فارقوا الحياة، متأثرين بهذا المرض .



سامي العدل

تعرض الفنان الراحل سامي العدل لأزمة قلبية بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية نتيجة ضعف في عضلة القلب ما استدعى دخوله المستشفى لأيام، توفي بعدها عام 2015، عن عمر يناهز 68 عاما.

خالد صالح

بعد معاناة مع المرض توفي الفنان خالد صالح عقب إجراء جراحة قلب عام 2014، عن عمر يناهز 50 عامًا.

حسين الإمام

توفي الفنان حسين الإمام بشكل مفاجئ بعد إصابته بأزمة قلبية مفاجئة أثناء احتفاله مع بعض الأصدقاء بعيد ميلاد زوجته، حيث شعر بإرهاق مفاجئ، وتوفى قبل وصوله المستشفى ، عن عمر ناهز 63 عاما.

يونس شلبي

توفي الفنان الكوميدي يونس شلبي ، بعد معاناة من رحلة علاجه أدت الى جراحة قلبيه حيث توفي في 12 نوفمبر 2007، عن عمر ناهز 66 عاما.

الضيف أحمد

تعرض الضيف احمد لأزمة قلبية مفاجئة رحل على اثرها في ١٦ ابريل عام ١٩٧٠.



ممدوح الليثي

عانى السيناريست ممدوح الليثي من مشكلات في القلب، واضطر على أثرها للسفر إلى خارج مصر؛ لإجراء عملية جراحية "قلب مفتوح"، ولكنه فارق الحياة متأثرا بهذا المرض عام 2014.

نجاح الموجي

في 25 سبتمبر عام 1998 رحل نجاح الموجي بعد شعوره بآلام مباغتة في الصدر، وأصيب بأزمة قلبية شديدة.

عمار الشريعي

الموسيقار "عمار الشريعي"، رحل عام 2012، بعد صراع طويل مع مرض القلب، وكان يستعد للسفر إلى الخارج لإجراء عملية زرع قلب جديد، لكن توفي قبلها.

عاطف الطيب

المخرج "عاطف الطيب"، الذي رحل عن عالمنا، أيضًا، بعد معاناته مع مرض القلب، الذي اضطره لإجراء عملية قلب مفتوح، توفي إثر خطأ طبي حدث بها.



شوقي شامخ

تعرض الفنان شوقي شامخ لأتزمة قلبية أثناء تصويره الجزء الثاني من مسلسل "المصراوية" أدت إلى وفاته على الفور.



أبو بكر عزت

رحل الفنان أبو بكر عزت، عن عالمنا إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، نقل على أثرها إلى المستشفى؛ بسبب هبوط مفاجئ في عضلة القلب، وبعد فترة من الاستجابة للتنفس الصناعي، أصيب بأزمة قلبية، وفارق الحياة في فبراير 2006.

سعيد طرابيك

الفنان سعيد طرابيك، كان يعاني من مرض القلب قبل وفاته بـ15 عاماً، حتى وافته المنية، بعد زواجه من الفنانة الشابة سارة طارق بأربعة أشهر.

شعبان عبد الرحيم

توفي المطرب شعبان عبدالرحيم، بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، ليفارق على أثرها الحياه عن عمر يناهز 62 عامًا.



مديحة كامل

مديحة كامل كانت تعاني من مشاكل بالقلب ورحلت بعد تعرضها لأزمة قلبية في 13 يناير 1997.

حسن الأسمر

في 7 أغسطس 2011 استيقظ المصريون على خبر وفاة المطرب الشعبي، حسن الأسمر، عن عمر يناهز 52 عامًا بعد إصابته بأزمة قلبية مفاجئة.



محمد وفيق

رحل الفنان محمد وفيق في شهر مارس 2015 بعد تعرضه لأزمة قلبية ودخوله المستشفى بأيام قليلة.

محمد متولي

في عمر 51 عامًا توفي الفنان مصطفى متولي بعد أن داهمته آلام شديدة مفاجئة في القلب لم يستطع مقاومتها، وتوفي في 5 أغسطس 2000.