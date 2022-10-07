رغد صدام حسين تعليقا على خبر وفاة والدتها: أهنئكم أنا وأمي بالمولد النبوي

غردت نجلة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر تعليقا علي انتشار نبأ وفاة والدتها قائلة: أهنئكم انا ووالدتي بمناسبة المولد النبوي الشريف

كل عام وانت بخير.

وكان قد نفت حفيدة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين “حرير حسين كامل” الأخبار المتداولة من خلال نشرها صورة لجدتها ساجدة عبر "ستوري" حسابها على "إنستجرام" معلقة عليها "السيدة ساجدة خيرالله بخير ولا صحة للأخبار المتداولة عنها بحسب ما ذكرت روسيا اليوم..



وترددت خلال الأيام الماضية شائعة وفاة زوجة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، ونشر مغردون تغريدات يزعمون من خلالها أن ساجدة خير الله طلفاح قد فارقت الحياة.

وكذب النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي النبأ الذي تم تداوله بخصوص وفاة زوجة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، ساجدة خير الله طلفاح.

وأكد موقع "t4p" أنه وبعد التحقق من الحسابات الرسمية لعائلة صدام حسين، تبين عدم نقلهم لخبر مماثل بشأن وفاة ساجدة.

جدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التي ينشر فيها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي شائعة وفاة ساجدة خير الله طلفاح.