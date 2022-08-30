لأول مرة.. طيارات أخفاها صدام حسين تحت الرمال خلال الحرب ضد أمريكا

عرضت فضائية “يورونيوز”٫ فيديو يرصد طائرات من سلاح الجو العراقي في عهد صدام تم إخفاؤها تحت الرمال كي لا تعثر عليها قوات التحالف.



وأوضحت أن القوات الجوية العراقية ظلت على الأرض خلال الحرب ضد قوات التحالف، ولكن الآن ظهرت بعض الطائرات بعد أن كانت مخبأة تحت الرمال.



وأشارت إلى أنه قال مسؤولون أمريكيون إن فرق البحث الأمريكية، التي تبحث بعضها عن أسلحة الدمار الشامل العراقية المزعومة، عثرت على عشرات الطائرات المقاتلة التابعة للقوات الجوية العراقية مدفونة تحت الرمال.

وتابعت أنه تم العثور على العديد من طائرات ميغ-21 وميغ-25 الاعتراضية التي تعود إلى حقبة الحرب الباردة وطائرات هجومية من طراز سيو-25 عندما رأى المحققون بعض أطرافها تتمايل عبر الرمال في الصحراء بالقرب من مطار التقدم في الحبانية، غرب بغداد.

الأسراب الجوية العراقية

وأكملت أنه لم يتم استخدام الأسراب الجوية العراقية أبدًا خلال الحرب، وافترض المسؤولون العسكريون الأمريكيون أن الطيارين ظلوا على الأرض لاعتقادهم بعدم مضاهاة القوة الجوية الأمريكية والبريطانية.

وتم دفن العديد من الطائرات سليمة بأقل جهد لحمايتها من الرمال، حيث يختلف الرأي الرسمي حول ما إذا كانت الطائرة المدفونة يمكن أن تطير مرة أخرى.

وتشير تقديرات استخباراتية قبل الحرب في وقت سابق من هذا العام إلى أن نظام صدام حسين كان لديه حوالي 300 طائرة مقاتلة متبقية من حرب الخليج.