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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

الأمير أباظة يكرم النجوم الراحلين بمهرجان الإسكندرية السينمائي

صدى البلد

عقدت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط اليوم ندوة لتكريم أسماء نجومنا الراحلين سمير صبري، إسماعيل ياسين، المخرج فطين عبد الوهاب،  المونتير سعيد الشيخ، الموسيقار علي إسماعيل، مديرة التصوير أبية فريد، بحضور الناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان وأدار الندوة الناقدة فايزة هنداوي.

وكرم الناقد أمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي نجل مديرة التصوير أبية فريد، كما تحدث حفيد المونتير سعيد الشيخ عن جده وأعرب عن سعادته بالتكريم، وتسلمت أمال عبد السلام تكريم الفنان الكبير الراحل سمير صبري.

وتحدثت عزة إبراهيم عن الراحلة أبية فريد في حضور شريف شيمي نجل الراحلة قائلة:" شعرت أنني أمام شخصية رائعة، قررت أن تلعب من البداية دور جديد، وكانت من أوائل النساء اللاتي التحقوا بقسم التصوير في معهد السينما،  وصورت مع عبد الحليم نصر أغنية الدنيا ربيع، وهي تنتمي للجيل الخامس في التصوير السينمائي، والذي خرج منه مدير التصوير سعيد شيمي، وتعرفت عليه، وبدأت من هنا رحلة زمالة وعمل، وكان أول عرض لهم هنا في الإسكندرية.

وأضافت:" أبية فريد تركت بصمة كبيرة، وصورت مع وحيد فريد أفلام مهمة جدا، وتعلمت جماليات السينما الكلاسيكية.

وختمت عزة حديثها مؤكدة علي أن الراحلة لم تعش طويلا فقد توفت بمرض فريد وحمل نعشها طلابها بمعهد السينما.

وتحدث الدكتور وليد سيف عن المخرج فطين عبد الوهاب قائلا:" أتحدث عن الكوميديا بحرج لأن الكاتب والمخرج فاروق صبري متواجد بالصالة وأيضا سامح سر الختم، وكتابي عن فطين عبد الوهاب كنت أراه في البداية أمرا سهلا، ولكن حينما أعدت دراسته أكتشفت أنني كنت على خطأ في بعض المواد، فبحثت عن هذه الموهبة المتفردة، وإذا بحثت عن أي أستفتاء في مجال الكوميديا لابد وأن تجد أعمال فطين عبد الوهاب مستحوذة.

وأضاف:" فطين مسيرة خاصة جدا، بدأ ضابط جيش، ولكن في لحظة قرر أن يترك عمله ويتجه إلي السينما، وبدأ كمساعد مخرج، واستطاع أن يقدم نفسه سريعا لانتماءه لعائلة فنية، وبعدها قدم فطين عبد الوهاب مجموعة من التحف الخالدة التي لاتنسى، ومنها فيلم الأنسة حنفي.

واستكمل الحديث قائلا:" فطين عمل مع الفنان إسماعيل ياسين، وسنجد أن إنجازه في السينما كان معه، وفي الآنسة حنفي نجح في أن يوظف إسماعيل كجزء من العمل بعيدا عن حركاته المعتادة في أفلامه، وقدم عظماء الفنانين بأفلام كوميدية حقيقة وأثبت أن الكوميديا موقف.

واختتم د. وليد حديثه قائلا:" أفلام فطين عبد الوهاب لا تخلو من قضية حقيقية رغم الكوميديا، وتبني قضايا المرأة في أفلامه.

وقال الناقد أشرف غريب:" إسماعيل يس علامة في تيار السينما الكوميدية، و٢١٠ فيلم في مشوار هذا الفنان الكبير رقم عظيم، وعام 1954 كان علامة بارزة في مشواره وقدم أفلام فارقة في تاريخ السينما ومنها فيلم الآنسة حنفي،  وهو ليس مهرجا أو بهلوانا فله أسلوب في التمثيل وسيبقى على مدى أجيال قادمة.

وحرصت سارة وسلمى أحفاد إسماعيل يس، وتحدثت الأولى عن جدها قائلة:" مهرجان الإسكندرية السينمائي هو أول مهرجان يكرم الفنان الكبير إسماعيل يس، ووالدي كان يتحدث معنا عنه في أوقات كثيرة ويؤكد دائما أنه لن يأتي أحد بعد إسماعيل.

فيما قالت سلمى:"إسماعيل ياسين كان عصبي جدا ورغم ذلك كان شديد الارتباط بالعائلة وخاصة والدى وكان يحب القراءة وعلي درجة عالية من الثقافة.

وتحدثت دكتورة رانيا يحيي عن كتابها عن الموسيقار علي إسماعيل قائلة : قمت بالانتهاء من كتابين للراحل علي إسماعيل وسيخرج الثاني للنور في مئويته واليوم بين أيدينا الكتاب الأول.. أحبطت قليلا في البداية وكنت سأتوقف عن الكتابة وشجعني أصدقائي وتمكنت من الانتهاء من الكتاب.

ورحبت د. رانيا بشجون إبنة الموسيقار الراحل علي إسماعيل والتي تحدثت عن والدها قائلة:" أشكر الناقد الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية على احتفاءه بوالدي علي إسماعيل، وأنا أصغر من أن أتحدث عنه، وهو بالنسبة لي كل الدنيا وكون بداخلي مشاعر عديدة وعلمني كيف أكون إنسانة تشعر بالمحيطين بها ولم أكن أتخيل أن يكون لديه وقت لي ليوجهني في حياتي ولكنه نجح في ذلك فلم يكن لديه طقوس للعمل، وحياته كانت صاخبة".

وتحدثت الكاتبة الصحفية هبة شوقي عن كتابها لسمير صبري قائلة:" طلب مني أن أحكي ذكرياته في إحدي المجلات التي أعمل بها، ولكنها لم تكتمل، وكان صعبا بالنسبة لي أن أقدم كتاب عن شخصية تحدثت عن أغلب تفاصيل حياتها.

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