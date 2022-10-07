إنجاز محمد صلاح في خطر.. أبرز 10 أرقام قياسية حطمها العملاق هالاند

يبدو أن زمن ميسي ورونالدو انتهى، وبدأت حقبة النرويجي إيرلينج هالاند الذي فشلت جميع إساليب الدفاع في إيقافه ومحاولة منع أهدافه.

لم يحتاج هالاند وقتا طويلا للانصهار مع مانشستر سيتي، بعد انضمامه إلى صفوف السماوي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من بوروسيا دورتموند، حيث واصل هوايته في تحطيم الأرقام القياسية التي بدأها في سن مبكر.

ويتصدر هالاند ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 14 هدفا، وبفارق 7 أهداف عن هاري كين مهاجم فريق توتنهام، صاحب االمركز الثاني، كما يتربع على صدارة هدافي بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 5 أهداف.

لا يزال إيرلينج هالاند في سن الـ 22 عاما من عمره، وبإمكان المهاجم النرويجي تدمير عشرات الأرقام القياسية حال استمراره بنفس المستوى الذي يقدمه مع مانشستر سيتي.

أبرز 10 أرقام قياسية حققها هالاند:

1- هالاند هو أول لاعب صاعد في تاريخ مسابقة دوري أبطال أوروبا يسجل في 5 مباريات متتالية في بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث حقق هذا الإنجاز عندما كان لاعبا في صفوف سالزبورج النمساوي موسم 2019-2022.

2- هالاند أسرع لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يصل إلى 14 هدفا، حقق ذلك بعد 8 مباريات فقط

3- أصبح هالاند أصغر لاعبا يتخطى حاجز الـ 25 هدفا في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

4- هالاند اللاعب الوحيد في تاريخ نادي مانشستر سيتي الذي سجل في أول ظهور له مع الفريق في بطولتي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

هالاند

5- النرويجي هالاند، أكثر لاعب سجل في تاريخ الدوري الإنجليزي خلال شهر أغسطس برصيد 9 أهداف.

6- هالاند هو أول لاعب في تاريخ مسابقة الدوري الإنجليزي، يحرز هاتريك في 3 مباريات متتالية على أرض فريقه، حيث فعل ذلك ضد نوتنجهام فورست وكريستال بالاس ومانشستر يونايتد.

7- كما أصبح هالاند أسرع لاعب يصل إلى 3 هاتريك في تاريخ الدوري الإنجليزي، حيث احتاج 8 مباريات فقط لتحقيق هذا الإنجاز، في المقابل كان أسرع لاعب هذا الإنجاز قبل انتقال هالاند إلى البريميرليج، هو مايكل أوين أسطورة ليفربول من 48 مباراة.

8- هالاند هو أصغر لاعب في تاريخ مسابقة الدوري الإنجليزي يساهم في 5 أهداف في مباراة واحدة، حيث فعل ذلك أمام مانشستر يونايتد بتسجيل 3 أهداف وصناعة هدفين.

9- بات هالاند أول لاعب يسهم في تسجيل 17 هدفا في أول 10 مباريات من الدوري الإنجليزي، بتسجيله 14 هدفا وصنع 3 أهداف من أصل 8 مشاركات فقط.

10- النجم النرويجي صاحب أكبر عدد من الأهداف في تاريخ الدوري الخمس الكبرى (الإنجليزي - الإسباني - الإيطالي - الفرنسي)، بإحرازه 103 هدفا، بينما تراجع النجم البرازيلي رومايو إلى المركز الثاني.

هالاند يهدد إنجاز محمد صلاح الأسطوري:

يهدد هالاند إنجاز محمد صلاح الأسطوري، والذي حققه الفرعون بالوصول إلى أعلى معدل تهديفي خلال موسم واحد في تاريخ البريميرليج بتسجيل 32 هدفا، وكان ذلك موسم 2017-2018.