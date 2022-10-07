"فيريرا" يخفف الحمل البدني قبل مواجهة فلامبو

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا بتخفيف الحمل البدني، خلال التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وخاض لاعبو الفريق مجموعة من التدريبات البدنية الخفيفة طبقا للبرنامج التدريبي الموضوع من الجهاز الفني للفريق، و ركز فيريرا على الجانب الفني قبل مواجهة بطل بوروندي لعدم تعرض اللاعبين للإرهاق .

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة فلامبو البوروندي المقبلة في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها يوم 9 أكتوبر الجاري.