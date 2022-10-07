انتحلوا صفة ضباط شرطة للسرقة.. 4 لصوص يواجهون عقوبة الحبس سنتين

كشف رجال المباحث ملابسات واقعة سرقة مبلغ مالي من داخل إحدى الشقق السكنية بمصر الجديدة حيث تبين أن 4 لصوص انتحلوا صفة رجال شرطة وتمكنوا من الاستيلاء على أموالها الي ان تم تحديدهم وضبطهم.





تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات- مقيمة بدائرة القسم قررت بأنها حال تواجدها بالشقة محل سكنها فوجئت بحضور (3) أشخاص "غير معلومين لديها" وقاموا بالدخول إلى الشقة محل سكنها وإدعوا بأنهم رجال شرطة ، وعقب انصرافهم اكتشفت سرقة مبالغ مالية عملات (محلية – أجنبية).

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عدد 4 أشخاص تم استهدافهم وضبطهم.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتم بإرشاد أحدهم ضبط السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة انتحال صفة ضابط شرطة

وواجه قانون العقوبات جريمة انتحال صفة ضابط شرطة، حيث نصت المادة 155 من القانون على أنه :"كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين."

كما تنص المادة 156 على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

كما تنص المادة رقم 157 على أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".