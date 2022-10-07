عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استشهاد طفلين فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في رام الله وقلقيلية

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

أدان الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم الجمعة، استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وآخرها استشهاد الطفلين عادل إبراهيم داوود من مدينة قلقيلية (14 عاما) ومهدي لداودة (17 عاما) من قرية المزرعة الغربية شمال غرب مدينة رام الله.


وقال أبو ردينة إن هذه الجرائم امتداد لمسلسل الانتهاكات والإعدامات الميدانية المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن استمرار هذه السياسة، سيؤدي إلى انفجار الأوضاع وإلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار.


وحمل أبو ردينة، حكومة الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية المباشرة عن هذا التصعيد وتداعياته، مؤكدا أن هذه السياسة التصعيدية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية لن تجلب الأمن والاستقرار لأحد، بل ستدفع بالأمور نحو التصعيد والتوتر الذي لايمكن لاحد تحمل نتائجه الخطيرة.


وأضاف "نطالب المجتمع الدولي وخاصة الإدارة الأمريكية بالتدخل فورا لوقف هذه السياسة الإجرامية الإسرائيلية قبل فوات الأوان"، مشددا على أن القيادة الفلسطينية ستتخذ كل ما يلزم لحماية الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية الثابتة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر الآن.. مباراة الأهلي والزمالك 25-26 في بطولة أفريقيا لكرة اليد

السر في 3 أشياء.. لماذا انتشرت إعلانات بيع المعلقة السنبلة بمبالغ كبيرة

أحمد حسن يكشف حقيقة تدخل الزمالك لخطف صفقة مارسينهو من الأهلي

عايدة رياض تكشف حقيقة زواجها من حسن شحاته.. فيديو

400 جنيه أنهت حياتها.. مقتل طفلة بقنا على يد جارتها بعد تهديدها بكشف سرها

جسمك عوده فرنساوي| فضيحة محل قماش شهير بشارع هيكل.. والنيابة تتخذ قرارا

صفقة مثيرة للجدل.. هداف الأهلي على أعتاب الزمالك| تفاصيل

مفاجأة مدوية .. هبة قطب تواجه 4 اتهامات قبل نظر دعوى ضدها |فيديو

ترشيحاتنا

لـ الوصول لاتفاق .. تحرّك من نادي المصري لإنهاء أزمة القيد

طلع البدر علينا بشكل جديد.. محمود التهامي يبدع مع منى الشاذلي

أقوى مفعول لتعزيز القدرة للرجال |من بذور طبيعية تعرف عليها

لطلاب أولى ثانوي.. تسليم التابلت خلال أيام واتاحة سداد التأمين بالبريد

كسروا عيني قدام مراتي .. اعترافات قاسية لـ زوج في التحقيقات |خاص

بالأسماء .. الأطباء تكرم أبطال أكتوبر من أبنائها | فيديو وصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إزاى تتعشى بـ 5 جنيه .. بيض مدحرج وطبق جانبي

من الجوانتي للحذاء.. سعر صادم لإطلالة مي عمر | شاهد

بجمبسوت أبيض.. أنغام تتألق بإطلالة جديدة على إنستجرام

مهددون بـ الزهايمر .. هذه الفئة من متعافي كورونا أكثر عرضة لفقدان الذاكرة

فيديو

قاطرة بشرية.. هل ينجح هالاند في تحطيم أرقام محمد صلاح؟

تبدأ بـ194 ألف جنيه .. تفاصيل جديدة عن شقق الإسكان الاجتماعي | فيديو

هتروح أي حتة .. محطات مترو جديدة | اعرف الأسعار

أشوفكم على خير.. سبب اعتزال مطرب المهرجانات مسلم الغناء الحقيقي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

تجربة عم علي

أسامة علي

يوم صدح الهتاف

نهال علام

أكتوبر.. إرث الأجداد ومدعاة الفخر

هبة مصطفى

شبابك يا مصر في حرب أكتوبر

خالد الشناوي

تجفيف منابع التطرف

مجدي أبوزيد

استهلاك الكهرباء.. تبديد فى مصر وترشيد في ألمانيا

مني أحمد

جيوش الشمس

د. هاني النقراشي

ليلة الولوج إلى السنة الخمسين بعد حرب العبور المباركة

اﻟﻤﺰﻳﺪ