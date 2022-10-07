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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

بالأسماء .. الأطباء تكرم أبطال أكتوبر من أبنائها | فيديو وصور

الأطباء تكرم أبطال
الأطباء تكرم أبطال أكتوبر

كرمت نقابة الأطباء أبطال حرب أكتوبر من أبنائها الأطباء والفرق الطبية، الذين شاركوا في انتصارات أكتوبر المجيدة عام 1973، تحت رعاية وحضور الدكتور حسين خيري النقيب العام، وعدد من أعضاء المجلس والمهتمين.

تكريم الأطباء أبطال أكتوبر

ونظمت نقابة الأطباء احتفالية كبرى مساء اليوم الجمعة - حضرها أسر أبطال حرب أكتوبر المجيدة من الأطباء، إضافة إلى البطل المقاتل الدكتور فؤاد علي النواوي، والبطل المقاتل الدكتور سمير علي الزمزمي، وآخرين، ذلك اليوم الذي قدم فيه الشعب المصري أرواح أبنائه من جميع الفئات فداء لأرض الوطن.

وقالت النقابة، إنه ولأول مرة في تاريخ نقابة الأطباء تحتفي النقابة بأبطال حرب أكتوبر من الأطباء والفريق الطبي، الذين مارسوا دورًا وطنيًا لم يكن فقط في الدور المهني الطبي، وقدموا العديد من الشهداء في حرب الكرامة.

ولفتت الأطباء، أنه تم استضافة العديد من الأطباء الذين شاركوا في الحرب لتكريمهم وكذلك أسر الشهداء ومن توفاهم الله منهم.

وتحتفل مصر والقوات المسلحة بالذكرى التاسعة والأربعين على  نصر السادس من أكتوبر عام 1973، ذلك النصر الذي قاتل المصريون من أجله ودفعوا أثمانًا غالية من دمائهم الطاهرة، ليستردوا جزءًا غاليًا وعزيزًا من أرض الوطن وهي سيناء.

جيل أكتوبر العظيم النصر

وحقق جيل أكتوبر العظيم النصر، ورفع راية الوطن على ترابه المقدس، وأعاد للعسكرية المصرية الكبرياء والشموخ، حين عبر عشرات الآلاف من أبطال القوات المسلحة، في السادس من أكتوبر عام 1973، إلى الضفة الشرقية لقناة السويس، لاستعادة أغلى بقعة في الوطن وهي سيناء، واستعاد المصريون الأرض، واستعادوا معها كرامتهم واحترام للعالم، حيث تعد حرب أكتوبر المجيدة، علامة مضيئة في تاريخ العسكرية المصرية العريقة فقد تبارت فيها جميع التشكيلات والقيادات في أن تكون مفتاحا لنصر مبين.

وعلّمنا نصر أكتوبر العظيم أن الأمة المصرية قادرةٌ دومًا على الانتفاض من أجل حقوقها وفرض احترامها على الآخرين، تعلمنا أيضًا أن الحق الذي يستند إلى القوة تعلو كلمته وينتصر في النهاية، وأن الشعب المصري لا يفرط في أرضه وقادرٌ على حمايتها، كما أن حرب أكتوبر المجيدة لم تكن مجرد معركةٍ عسكريةٍ خاضتها مصر وحققت فيها أعظم انتصاراتها، وإنما كانت اختبارًا حقيقيًا لقدرة الشعب المصري على تحويل الحلم إلى حقيقةٍ، بل لم تقتصر آثارها على المدة الزمنية للحرب، وإنما امتدت لتنشر أشعة الأمل في كل ربوع مصر.

الأبطال المكرمون
الأبطال المكرمون

المكرمون
المكرمون
البطل الدكتور الزمزمي
البطل الدكتور الزمزمي

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أكتوبر حرب اكتوبر الأطباء نقابة الأطباء القوات المسلحة سيناء

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