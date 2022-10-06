طيار متقاعد: بناء الأسطول الجوي بعد 67 أحد أسباب نصر أكتوبر

تحدث اللواء طيار متقاعد صالح عارف، عن انتصار 6 أكتوبر، قائلا:" القوات المسلحة المصرية أعادت تعويض ما خسرته من الطائرات في فترة وجيزة بمساعدة الدول الصديقة".

وتابع عارف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" والمذاع عبر قناة "دي ام سي"،:" القوات الجوية والجيش المصرى بشكل عام أصيب بنكسة كبيرة فى 5 يونيو 1967 ولكن بداية من اليوم الثانى بدأ الإعداد ليوم النصر وبناء أسطول الطائرات الذى حدث فى السادس من أكتوبر 1973.

وأوضح:" التحدى كان كبير ولكن بالدراسة والتدريب تحقق النصر، معقبا:" التحديات والعقبات كانت كبيرة ولكن بسالة المصريين حسمت الأمر".