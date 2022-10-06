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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طيار متقاعد: بناء الأسطول الجوي بعد 67 أحد أسباب نصر أكتوبر

حرب 6 أكتوبر
حرب 6 أكتوبر

تحدث  اللواء طيار متقاعد صالح عارف، عن انتصار 6 أكتوبر، قائلا:"  القوات المسلحة المصرية أعادت تعويض ما خسرته من الطائرات في فترة وجيزة بمساعدة الدول الصديقة".

وتابع عارف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" والمذاع عبر قناة "دي ام سي"،:" القوات الجوية والجيش المصرى بشكل عام أصيب بنكسة كبيرة فى 5 يونيو 1967 ولكن بداية من اليوم الثانى بدأ الإعداد ليوم النصر وبناء أسطول الطائرات الذى حدث فى السادس من أكتوبر 1973.

وأوضح:"  التحدى كان كبير ولكن بالدراسة والتدريب تحقق النصر، معقبا:" التحديات والعقبات كانت كبيرة ولكن بسالة المصريين حسمت الأمر".

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