عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الجدي.. حظك اليوم السبت 8 أكتوبر 2022 : إجازة من الشغل

برج الجدي وحظك اليوم
برج الجدي وحظك اليوم

تشير توقعات برج الجدي اليوم، أنه يمكنك الذهاب في رحلة لأخذ استراحة من العمل والأشياء المعتادة الأخرى.

وإليك توقعات برج الجدي اليوم السبت 8 أكتوبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 7 أكتوبر 2022 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني

برج السرطان .. حظك اليوم الجمعة 7 أكتوبر 2022 : تعاون متبادل

برج الجدي وحظك اليوم السبت 8 أكتوبر 2022

قد تشعر بالامتلاء بالطاقة وقد يرتفع مستوى تفاؤلك، قد ينفذ البعض خطط أعمالهم المعلقة الطويلة للتغلب على المنافسين، هناك حاجة إلى بعض أبحاث السوق لجعل خططك تعمل، لذا ابحث عنها. 

توقعات برج الجدي مهنيا

 من المتوقع تحقيق مكاسب ملحوظة في الأعمال بالنسبة للبعض، قد يحصل المبتدئون أيضًا على وظيفة في شركة مرموقة.

توقعات برج الجدي صحيا

قد يركز البعض على أهداف لياقتهم البدنية ويعملون بجد لتحقيقها، قد تجد طرقًا محسنة وجديدة للقيام بالأشياء.

توقعات برج الجدي عاطفيا

تفتقد شريكك في الحب اليوم وتفكر في مفاجأته بإرسال الهدايا أو الزهور، قد يخرج بعض الأزواج ويقضون ليلة ممتعة فعلية.

توقعات برج الجدي خلال الأيام المقبلة

يُنصح بقضاء الكثير من الوقت مع أفراد عائلتك، الزوج والزوجة قد تتمتع بعلاقة كبيرة.

برج الجدي توقعات برج الجدي توقعات برج الجدي عاطفيا توقعات برج الجدي صحيا برج الجدي وحظك اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر الآن.. مباراة الأهلي والزمالك 25-26 في بطولة أفريقيا لكرة اليد

السر في 3 أشياء.. لماذا انتشرت إعلانات بيع المعلقة السنبلة بمبالغ كبيرة

خطوبة نجم الزمالك من ابنة فنانة شهيرة.. فيديو

عايدة رياض تكشف حقيقة زواجها من حسن شحاته.. فيديو

أحمد حسن يكشف حقيقة تدخل الزمالك لخطف صفقة مارسينهو من الأهلي

مفاجأة مدوية .. هبة قطب تواجه 4 اتهامات قبل نظر دعوى ضدها |فيديو

خبير مصرفي: المؤتمر الاقتصادي فرصة جيدة لجذب الاستثمار الأجنبي

ليوم الاثنين | الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين .. فيديو

موضوعات متعلقة

برج الدلو.. حظك اليوم الجمعة 7 أكتوبر 2022 : وداعاً للمشاكل

برج الحوت.. حظك اليوم الجمعة 7 أكتوبر 2022 : ركز في شغلك

برج الجدي .. حظك اليوم الجمعة 7 أكتوبر 2022 : خناقة مع حبيبك

برج القوس.. حظك اليوم الجمعة 7 أكتوبر 2022 : مكاسب غير متوقعة

برج الميزان.. حظك اليوم الجمعة 7 أكتوبر 2022 : خطط للاستثمار

برج العقرب .. حظك اليوم الجمعة 7 أكتوبر 2022 : فحص طبي

برج العذراء.. حظك اليوم الجمعة 7 أكتوبر 2022 : نفذ وعودك

برج الجوزاء.. حظك اليوم الجمعة 7 أكتوبر 2022 : حفلة في المنزل

ترشيحاتنا

عمرو أديب: إسرائيل كانت محتلة تلت البلد..وكانوا بيبكوا لما خرجوا من سيناء

فخر لكل المصريين.. كامل الوزير: محطة عدلي منصور أخذت أفضل مشروع في 2022

كامل الوزير:حاربنا في اكتوبر بمعدات وقوارب بدائية وخدنا كوبري سريع من الجزائر

لن ينتهوا.. كامل الوزير يوجه رسالة للمشككين في انتصار أكتوبر

أبهر العالم.. كامل الوزير: روح المقاتل المصري أكملت عجز إمكانياتنا فى حرب 73

ليلة مولد النبي ..علي جمعة: 7 مجربات تجعلك ترى رسول الله

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد خلعها الحجاب.. شاهد| أحدث ظهور لـ شاهيناز

بلوك جديد وباروكة.. دنيا سمير غانم تثير الجدل بجمالها|شاهد

بعباية وحجاب .. منى فاروق تخطف الأنظار في أحدث ظهور|شاهد

خطوبة نجم الزمالك من ابنة فنانة شهيرة.. فيديو

فيديو

تحذير عاجل من الصحة للحوامل: تجنبوا الحصول على الأدوية بهذه الطريقة

احذروا وقف المعاش في هذه الحالات .. وطرق الحصول على إضافي

قاطرة بشرية.. هل ينجح هالاند في تحطيم أرقام محمد صلاح؟

تبدأ بـ194 ألف جنيه .. تفاصيل جديدة عن شقق الإسكان الاجتماعي | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

تجربة عم علي

أسامة علي

يوم صدح الهتاف

نهال علام

أكتوبر.. إرث الأجداد ومدعاة الفخر

هبة مصطفى

شبابك يا مصر في حرب أكتوبر

خالد الشناوي

تجفيف منابع التطرف

مجدي أبوزيد

استهلاك الكهرباء.. تبديد فى مصر وترشيد في ألمانيا

مني أحمد

جيوش الشمس

د. هاني النقراشي

ليلة الولوج إلى السنة الخمسين بعد حرب العبور المباركة

اﻟﻤﺰﻳﺪ