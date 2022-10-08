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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اخبار التوك شو.. مفتى الجمهورية : ذكرى المولد النبوي تمدنا بالأمل والنور.. انتصار 6 أكتوبر ألهم المصريين بقيم نحتاجها حاليا.. سمير فرج: طرد الروس لا يقل أهمية عن قرار حرب 73

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو عددا من الاخبار الهامة خلال الساعات الماضية، نرصد ابرزها فى التقرير التالى

مفتى الجمهورية: الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف يمدنا بمزيد من الأمل والنور
أكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية،أن الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف يمدنا بمزيد من الأمل والنور.

 

عمرو أديب: السادات قال إحنا هنعبر ونحط قواتنا ونقعد نقولهم دي أرضنا
تحدث الإعلامي عمرو أديب، عن حرب أكتوبر 1973، قائلا: “أنت جيب فى وقت قلت مثلا أنا أقدر أوصل لتل أبيب زي ماكنت مهزوم وقلت أن الطيارات فى تل أبيب.. لا السادات قال أنا عايز أعبر وأحرك الوضع دا وأبتدي أقعد وأتكلم وياجماعة دي أرضنا وأخرجوا.. وبالفعل مشوار طويل قام به هذا الرجل تتفق أو تختلف معه”.
 

المفتى: انتصار 6 أكتوبر ألهم المصريين بقيم نحتاجها حاليا
أكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن انتصار السادس من أكتوبر كان ملهمًا للمصريين بكثير من المعاني والقيم الراقية التي نحن في أمسِّ الحاجة إليها في عصرنا الحاضر.
 

سمير فرج: قرار طرد الروس من مصر لا يقل أهمية عن قرار الحرب
قال اللواء سمير فرج، الخبير الإستراتيجي، إن  البعض يرى  أن السادات اتخذ قرار الحرب والسلام، ولكن أرى القرار الثالث الذي اتخذه الراحل الرئيس السادات بطرد الروس من مصر لا يقل أهمية عن قرار الحرب.
 

مؤلف مسلسل الاختيار: تعرضت للاغتيال أثناء عملى.. وحلقة كمين البرث كانت الأصعب
حل السيناريست باهر دويدرا ضيفا مع الإعلامية إيمان أبو طالب ببرنامج بالخط العريض والمذاع عبر فضائية الحياة وجاءت أبرز تصريحاته كالتالى 
 

أحد شهود حرب أكتوبر يروي كيف استشهد الفريق عبد المنعم رياض
روي عبد المجيد الطحاوي أحد شهود حرب أكتوبر، ذكرياته مع النصر العظيم وكيف إعادة الجيش المصري  بناء نفسه بعد 67.

 

نقابة المهن الموسيقية: محمد رمضان لا يمتلك موهبة الغناء
قال الدكتور علاء سلامة وكيل مجلس نقابة المهن الموسيقية، إن الفنان محمد رمضان يمتلك موهبة كبيرة في التمثيل ، لكنه لا يمتلك موهبة الغناء، وحفلاته تشهد أعدادا كبيرة ومخيفة، لافتا إلى أن محاربة المهرجانات لن يأتي بالمنع، ولكن برجوع حفلات المدينة مرة أخرى واكتشاف مواهب جديدة.
 

محمود التهامى يبهر استديو منى الشاذلي بأنشودة أكاد من فرط الجمال أذوب
استضافت الإعلامية مني الشاذلي، ببرنامج "معكم" والمذاع عبر قناة "سي بي سي"، المنشد البارع محمود التهامي.
 


مائل للحرارة والموج عالي.. حالة الطقس غدا السبت 8-10-2022
عرض برنامج نشرة التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، مساء اليوم الجمعة، تقريرا مصورا عن حالة الطقس غدا السبت 8-10-2022.
 

صاحب دعوى عزل عبدالله رشدي: يجب الضرب بيد من حديد على أيدي المتطرفين
كشف المحامي هاني سامح، تفاصيل تقدمه ببلاغ ضد الشيخ عبد الله رشدي، يطالب بشطب قيد الشيخ عبد الله رشدي من سجلات طلبة الدراسات العليا بجامعة الأزهر مع عزله من عمله بوزارة الأوقاف.
 

المولد النبوي الشريف حرب أكتوبر 1973 السادات محمود التهامي

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اخبار التوك شو.. مفتى الجمهورية : ذكرى المولد النبوي تمدنا بالأمل والنور.. انتصار 6 أكتوبر ألهم المصريين بقيم نحتاجها حاليا.. سمير فرج: طرد الروس لا يقل أهمية عن قرار حرب 73

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