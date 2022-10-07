مؤلف مسلسل الاختيار: تعرضت للاغتيال أثناء عملى.. وحلقة كمين البرث كانت الأصعب



حل السيناريست باهر دويدرا ضيفا مع الإعلامية إيمان أبو طالب ببرنامج بالخط العريض والمذاع عبر فضائية الحياة وجاءت أبرز تصريحاته كالتالى :

باهر دويدار: كنت طبيبا وتعرضت للاغتيال في الصومال وزوجتي سبب دخولي الفن

قال السيناريست باهر دويدار خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة قناة الحياة إنه كان يعمل في مهنة الطب قبل اتجاهه لكتابة السيناريو قائلا : مكانش في دماغي التأليف موضحا أن زوجته السبب في دخول عالم الفن .



وأضاف دويدار أنه بعد ثورة 25 يناير اتجه للعمل في مجال الطب ولكن في الصومال وليبيا في بعثة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة مشيرا أنه تعرض للاغتيال أثناء عمله في هذه المناطق وبعدها مباشرة قرر الرجوع للعمل في مصر واختار مجال الفن.

دويدار : حلقة كمين البرث كانت الأصعب وكتبت مسلسلات كوميدي بعد الاختيار وكلبش



قال السيناريست باهر دويدار خلال لقائه مع الإعلامية ايمان ابو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة إن مسلسل كلبش الذي كتبه مثل نقلة له ولأمير كرارة والمخرج بيتر ميمي، موضحا أن عمله في الصومال أتاح له القراءة وهو ما اثقل موهبته في الكتابة مشيرا أنه كتب بعد مسلسلي الاختيار وكلبش 6 مسلسلات كوميدي تماما.

وأوضح دويدار أن كتابة الجزء الاول من مسلسل الاختيار كانت صعبة وشاقة خاصة مساحة الحركة والتعبير كانت ضيقة تماما لأن معظم الابطال الحقيقيين في المسلسل مازالوا على قيد الحياة.



وتابع قائلا: جلست اسبوعين مش عارف أكتب بعد حلقة كمين البرث في مسلسل الاختيار، وبكيت زي المصريين بعد كتابة الحلقة موضحا أنه يحتفظ بتسجيلات الجنود الذي كانوا شهود عيان في كمين البرث.

وعن رأيه في أمير كرارة قال باهر دويدار أنه شخص مريح وكان يسأله باستمرار عن كيفية الحفاظ على صحته حيث امير يهتم بصحته للغاية



وأوضح دويدار : بستمتع بكتابة الأعمال المخابراتية وبحب أوثق المعلومات وعن رأيه في المخرج أحمد نادر جلال قال دويدار أنه من سلسال عائلة فنية كبيرة حيث أنه بيفهم في الدراما ،واختتم دويدار حديثه قائلا : انتظروا عملي القادم لانه برا الصندوق.

برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة قناة الحياة في الثامنة مساء يوم الجمعة من كل أسبوع تقديم الإعلامية ايمان ابو طالب.

