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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحد شهود حرب أكتوبر يروي كيف استشهد الفريق عبد المنعم رياض

عبد المجيد الطحاوي
عبد المجيد الطحاوي

روي عبد المجيد الطحاوي أحد شهود حرب أكتوبر، ذكرياته مع النصر العظيم وكيف إعادة الجيش المصري  بناء نفسه بعد 67.

وقال الطحاوي خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز ببرنامج "آخر النهار" والمذاع عبر قناة "النهار"،:" تطوعت في القوات المسلحة عام 1964، بعد حصولى على الشهادة الإعدادية، والتحقت بمدرسة الكتبة العسكريين بالإسماعيلية، ثم كتيبة مشاة".

وأوضح:" بعد الانسحاب بدأت حرب الاستنزاف يوم 8 سبتمبر عام 1969، والمدفعية ضربت 5 ساعات، عبدالمنعم رياض كان رئيس الأركان، راح يتفقد آثار المدفعية، قناصة إسرائيل أول ما شافوا الفريق عبدالمنعم رياض ضربوا عليه دانة مدفع واستشهد، وحل محله اللواء أحمد إسماعيل علي". 
 

الجيش المصري حرب اكتوبر محمد الباز القوات المسلحة أحد شهود حرب أكتوبر

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