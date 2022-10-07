شاهد.. صور نادرة تعرض لأول مرة لـ أبطال أكتوبر

تحدث عبد المجيد الطحاوي أحد شهود حرب أكتوبر، عن ذكرياته بحرب أكتوبر وكيف حول بيته لمتحف صور أبطال حرب أكتوبر.

وعرض الطحاوي خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز بقناة "النهار"، :"صور نادرة تعرض لأول مرة لـ أبطال أكتوبر، مؤكدا أنه حول منزله لمتحف خاص بصور نصر أكتوبر.

ومن بين الصور التي عرضها، صورة للصول محمد أدريس صاحب الشفرة النوبية، متمنيا أن تصدر عملة بها صور البطل عبد المنعم رياض.

وأكمل:"الحرب الناس عارفها وفاكراها باستمرار ولكن الإحتفاظ بالصور جزء من الهوية والتراث، متابعا:" أتمني أن يكون في كل قرية في مصر صور لأبطال نصر أكتوبر لتعريف الأجيال الجديدة بهم".