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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سمير فرج: قرار طرد الروس من مصر لا يقل أهمية عن قرار الحرب

صدى البلد

قال اللواء سمير فرج، الخبير الإستراتيجي، إن  البعض يرى  أن السادات اتخذ قرار الحرب والسلام، ولكن أرى القرار الثالث الذي اتخذه الراحل الرئيس السادات بطرد الروس من مصر لا يقل أهمية عن قرار الحرب.

وأضاف فرج، خلال لقائه مع برنامج “نظرة” على المذاع عبر “قناة صدى”، تقديم الإعلامي حمدي رزق  إن اختيار توقيت الهجوم جاء بالتخطيط مع الرئيس السادات والرئيس السوري حافظ الأسد، بعد اجتماع في أغسطس 1973 في الساحل الشمالي، حيث كان توحيد موعد الهجوم من أجل الهجوم ومفاجأة العدو.

وتابع: أن اختيار موعد اختيار توقيت الحرب جاء بعد دراسة كاملة لكافة الشئون الإسرائيلية، حيث قام اللواء صلاح فهمى، كتابة مذكرة وعرض الخطة كاملة على اللواء الشاذلي، وتم عرضها على اللواء أحمد إسماعيل ومناقشتها مع الرئيس السادات.


وأوضح، أنه سافر لإنجلترا ورجع وعمل مع اللواء صلاح فهمى، حيث يتسم بالذكاء والدهاء على القدرة التخطيط، موضحًا أن فرع التخطيط في جيش مصر «نقاء جيش مصر».

وأكد، أن الجيش المصري قلب النظام في الفكر العسكري العالمي المعتاد، حيث هناك أفضلية للجيش الأسرائيلي في نوعية الأسلحة، موضحًا أن اللواء محمد على فهمي قام ببناء حائط الصواريخ ببعد 15 كم من القناة، وهذا الحائط لا يسمح بمرور أي طائرة بعد القناة.

أهمية غلق باب المندب أثناء الحرب

وأشار اللواء سمير فرج إلى أن الشعب المصري كان شريكا في حرب 1973، حيث شارك في بناء قاعدة حائط الصواريخ بالمشاركة مع المهندسين وقادة الجيش.

وأكد الخبير الاستراتيجي، أن إسرائيل تفاجئت بقفل باب المندب حيث كان عنق الزجاجة من خلال توريد إيران الوقود لهم، وغلقه مثل لهم كارثة كبيرة.

 

صواريخ الجيش المصري إسرائيل السادات الشعب المصري الحرب والسلام الإعلامي حمدي

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