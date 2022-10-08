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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حفاظًا على حياة المواطنين.. إزالة الأجزاء الخطرة بسور شركة الغزل والنسيج بالإسكندرية

إزالة الأجزاء الخطرة
إزالة الأجزاء الخطرة بشركة شرقي الإسكندرية

قامت الأجهزة التنفيذية بحي شرق بمحافظة الإسكندرية بحملة لإزالة الأجزاء الخطر بسور شركة الغزل والنسيج شرقي الإسكندرية، حفاظًا على حياة المواطنين.

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حيث كلفت الدكتورة رباب مدني رئيس حي شرق الإدارات المعنية بسرعة التوجه لشركة الغزل والنسيج بمنطقة السيوف والتأكيد على سرعة ازالة الخطورة الناجمة عن الأجزاء العالقة بسور الشركة والتي تمثل خطورة على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

وعلى الفور توجهت اداره المشروعات ومهندس التنظيم واداره التدخل السريع واداره المتابعه وتم إزالة كافة الاجزاء العالقه الخطره بسور الشركة الكائنة امام مجمع مدارس الشركه العربية.

الاسكندرية محافظة الاسكندرية منطقة السيوف الغزل والنسيج المشروعات الاجهزة التنفيذية

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