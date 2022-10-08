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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ارتفاع جنوني لـ السيارات المستعملة.. ومفاجأة في الزيرو| تفاصيل

سوق السيارات المستعملة
سوق السيارات المستعملة

عرضت فضائية “العربية”، تقريرا يرصد ارتفاع جنوني للسيارات المستعملة في مصر.

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ارتفاع أسعار السيارات قريبا.. ورابطة التجار: المضطر يشتري

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رئيس رابطة تجار السيارات يعلن ارتفاع الأسعار الفترة المقبلة

وأوضح التقرير أن السلع المستعملة تنخفض أسعارها عند إعادة بيعها لكن الآية انقلبت الآن في سوق السيارات المستعملة، خاصة مع تراجع الجنية أمام الدولار فضلا عن قيود الاستيراد المفروضة بسبب شح الدولار.


وأشار التقرير إلى أن أسعار السيارات المستعملة قفزت لمستويات جنونية، حتى أصبحت السيارات مخزنا للقيمة، والمفارقة أن مبيعات السيارات الجديدة تراجعت بـ 20%.

 

 رد مقدمات الحجز

 

وتابع التقرير أن بعض وكلاء السيارات رد مقدمات الحجز للعملاء بالنسبة للسيارات الجديدة، بسبب عدم القدرة على توفير السيارات بالوقت الحالي، وهو الأمر المشابه لما يحدث الآن في باكستان مثلا إذ تباع السيارات المستعملة بأعلى 65% من سعرها وذلك بسبب تراجع العملة المحلية وارتفاع معدلات التضخم.
 

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