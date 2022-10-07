ارتفاع أسعار السيارات قريبا.. ورابطة التجار: المضطر يشتري

انتشرت الفترة الأخيرة تحذيرات من رابطة تجار السيارات ، و شعبة السيارات عن زيادة في أسعارها قريبا ، ووجهت رابطة التجار نصائحها بعدم الشراء في الفترة الراهنة .

رئيس رابطة تجار السيارات يعلن ارتفاع الأسعار الفترة المقبلة

قال أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن حديثه عن عدم ضرورة شراء السيارات خلال الفترة الراهنة مجتزأ من سياقه، معقبًا: "أنا قولت الوقت الحالي ليس الأنسب للشراء، أما المضطر فعليه أن يشتري على الفور، لأن الفترة المقبلة ستشهد بعض الزيادات، في ظل تفاقم الحرب الروسية الأوكرانية".

وتابع خلال مداخلة هاتفية على فضائية "الحدث اليوم"، أن أسعار السيارات إذا شهدت انخفاضا الفترة المقبلة فلن تنخفض للأسعار السابقة، بسبب ارتفاع معدل التضخم العالمي، حيث قام الفيدرالي الامريكي برفع معدل الفائدة عدة مرات بصورة متتالية.

ولفت إلى أن أسعار السيارات في مصر أكثر من مثيلاتها في الخارج، بسبب تجاوز الجمارك على بعض السيارات لأكثر من 233%، خلاف 30% رسم جدول، خلاف 8.5 رسم تنمية، خلاف ضريبة القيمة المضافة.

سوق السيارات





بيع السيارات بالدولار حقيقة أم خيال؟.. الغرف التجارية تحسم الأمر

أكد اللواء نور الدين درويش نائب رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أنه يستحيل تواجد توكيل أو معرض سيارات يبيع السيارات بالدولار داخل مصر.

وقال درويش في مداخلة هاتفية ببرنامج " مصر جديدة " المذاع على قناة " إي تي سي"، :" أي مواطن يطلب منه تاجر او وكيل دفع قيمة السيارة بالدولار يقدم بلاغا لجهاز حماية المستهلك فورا".

وأضاف: "لا يوجد أحد في شعبة السيارات صرح بتواجد شركة تقوم ببيع سياراتها بالدولار داخل مصر".

مفيش بيع بالدولار

وتابع نور الدين درويش:" من يقوم ببيع السيارات بالدولار داخل مصر يتعرض لعقوبة شديدة وفقا للقانون".

وأكمل: "المناطق الحرة خارج جمهورية مصر العربية تجلب بضاعة ومن حقها ان تبيعها بالدولار سواء كانت سيارة او ملابس أو سلع ".

وأردف نور الدين درويش:" نحتاج إلى حل في ملف الاستيراد من أجل الحفاظ على العمالة في مجال السيارات ".