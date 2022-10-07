عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ارتفاع أسعار السيارات قريبا.. ورابطة التجار: المضطر يشتري

سوق السيارات
سوق السيارات

انتشرت الفترة الأخيرة تحذيرات من رابطة تجار   السيارات   ، و  شعبة السيارات   عن زيادة في أسعارها قريبا ، ووجهت رابطة التجار نصائحها بعدم الشراء في الفترة الراهنة . 

رئيس رابطة تجار السيارات يعلن ارتفاع الأسعار الفترة المقبلة

 

قال أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن حديثه عن عدم ضرورة شراء السيارات خلال الفترة الراهنة مجتزأ من سياقه، معقبًا: "أنا قولت الوقت الحالي ليس الأنسب للشراء، أما المضطر فعليه أن يشتري على الفور، لأن الفترة المقبلة ستشهد بعض الزيادات، في ظل تفاقم الحرب الروسية الأوكرانية".

وتابع خلال مداخلة هاتفية على فضائية "الحدث اليوم"، أن أسعار السيارات إذا شهدت انخفاضا الفترة المقبلة فلن تنخفض للأسعار السابقة، بسبب ارتفاع معدل التضخم العالمي، حيث قام الفيدرالي الامريكي برفع معدل الفائدة عدة مرات بصورة متتالية.

ولفت إلى أن أسعار السيارات في مصر أكثر من مثيلاتها في الخارج، بسبب تجاوز الجمارك  على بعض السيارات لأكثر من 233%، خلاف 30% رسم جدول، خلاف 8.5 رسم تنمية، خلاف ضريبة القيمة المضافة.

 

 

سوق السيارات 


 

بيع السيارات بالدولار حقيقة أم خيال؟.. الغرف التجارية تحسم الأمر

 

أكد اللواء نور الدين درويش نائب رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أنه يستحيل تواجد توكيل أو معرض سيارات يبيع السيارات بالدولار داخل مصر.

وقال درويش في مداخلة هاتفية ببرنامج " مصر جديدة " المذاع على قناة " إي تي سي"، :"  أي مواطن يطلب منه تاجر او وكيل  دفع قيمة السيارة بالدولار يقدم بلاغا لجهاز حماية المستهلك  فورا".

وأضاف: "لا يوجد أحد في شعبة السيارات صرح بتواجد شركة تقوم ببيع سياراتها بالدولار داخل مصر".

مفيش بيع بالدولار 
وتابع نور الدين درويش:"  من يقوم ببيع السيارات بالدولار داخل مصر يتعرض لعقوبة شديدة وفقا للقانون".

وأكمل: "المناطق الحرة خارج جمهورية مصر العربية تجلب بضاعة ومن حقها ان تبيعها بالدولار سواء كانت سيارة او ملابس أو سلع ".

وأردف نور الدين درويش:"  نحتاج إلى حل في ملف الاستيراد من أجل الحفاظ على العمالة في مجال السيارات ".

 

السيارات رابطة تجار السيارات شعبة السيارات توك شو أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه أنهت حياتها.. مقتل طفلة بقنا على يد جارتها بعد تهديدها بكشف سرها

السر في 3 أشياء.. لماذا انتشرت إعلانات بيع المعلقة السنبلة بمبالغ كبيرة

أحمد حسن يكشف حقيقة تدخل الزمالك لخطف صفقة مارسينهو من الأهلي

صفقة مثيرة للجدل.. هداف الأهلي على أعتاب الزمالك| تفاصيل

مطار القاهرة: راكب مصري يحاول تهريب سبائك ذهبية في البنطلون | شاهد

جسمك عوده فرنساوي| فضيحة محل قماش شهير بشارع هيكل.. والنيابة تتخذ قرارا

فرصة إلحق اشتري.. انخفاض حاد في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

أسبوع حزين على الدولار عالميًا|هبوط قوى للأخضر وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

ترشيحاتنا

محمد صلاح يهنئ الأمة الإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف

أردوغان يدلي بتصريحات خطيرة حول اليونان.. تفاصيل

إنجاز محمد صلاح في خطر.. أبرز 10 أرقام قياسية حطمها العملاق هالاند

هاني أمان: 3 مليارات جنيه حجم الأصول غير المستغلة لـ الشرقية للدخان

كيف أصبح شكل بطل كليب محمد فؤاد ووظيفته الحالية؟

الصحة: تقديم الخدمات الطبية لـ 426 ألف مواطن بمعهد الكبد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إزاي تتغدى بـ 10 جنيه.. أرز بالخضراوات والصلصة

مين أحلى.. إطلالات ياسمين عز vs رضوى الشربيني| شاهد

على خطى ياسمين صبري.. مي عمر تثير الجدل بإطلالة فوشيا| شاهد

ابنة هيفاء تثير الجدل بفستان باهظ الثمن.. مش هتصدق سعره

فيديو

شغلوا الأغاني وسط اليوم الدراسي.. وصلة رقص داخل مدرسة بالدقهلية انتهت بقرار فصل

تسببت في وفاة 66 طفلا بجامبيا.. الصحة العالمية تحذر من أدوية مميتة

أغلى علبتين عصير.. عميل يطلب موبايل من موقع أونلاين فتحدث المفاجأة| شاهد

انهيار الدولار عالميا وتراجع تاريخي في أسعار الذهب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

تجربة عم علي

أسامة علي

يوم صدح الهتاف

نهال علام

أكتوبر.. إرث الأجداد ومدعاة الفخر

هبة مصطفى

شبابك يا مصر في حرب أكتوبر

خالد الشناوي

تجفيف منابع التطرف

مجدي أبوزيد

استهلاك الكهرباء.. تبديد فى مصر وترشيد في ألمانيا

مني أحمد

جيوش الشمس

د. هاني النقراشي

ليلة الولوج إلى السنة الخمسين بعد حرب العبور المباركة

اﻟﻤﺰﻳﺪ