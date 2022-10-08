بتصميم فاخر وتقنيات رائدة.. الظهور الأول لـ GMC سييرا موديل 2024 | صور

كشفت العلامة الأمريكية جي إم سي عن السيارة متعددة الاستخدامات العملاقة هيفي ديوتي موديل 2024 "GMC Sierra Heavy Duty" ، بمستوى تجهيزات جديد أكثر فخامة، لتنضم لقمة إصدارات العلامة التجارية مثل دينالي ألتيميت.

تتلقى سييرا هيفي ديوتي المحدثة واجهة أمامية محدثة تتضمن مصابيح أمامية جديدة على شكل قوس، وكل فئة لها مظهر فريد للشبكة، لكن هذه المنطقة تبدو بشكل عام أكبر وأكثر جرأة بناءً على الدرجات المعروضة في الصور.

ستتميز مقصورة السيارة بعض التعديلات، حيث تهيمن شاشة المعلومات والترفيه المتوفرة حديثًا مقاس 13.4 بوصة على المقصورة المركزية، و تدعم الإصدارات اللاسلكية من Apple CarPlay و Android Auto.

ستعتمد السيارة جي إم سي سييرا هيفي ديوتي موديل 2024 على نفس محركات شقيقتها شيفروليه سيلفرادو HDالتي تم طرحها مؤخرًا، حيث تم تحديث محرك توربو ديزل Duramax V8 سعة 6.6 لتر لإنتاج 470 حصانًا (346 كيلووات) و 975 رطلاً (1322 نيوتن متر).

وستتوفر السيارة بخيار آخر مدعوم بمحرك V8سعة 6.6 لتر يعمل بالبنزين ويضخ قوة تصل الى 401 حصانًا (299 كيلوواط)، و 464 رطلًا (629 نيوتن متر)، حيث يتصل كلا المحركين بصندوق تروس أوتوماتيكي من 10 سرعات، وستأتي بخيارات الدفع الخلفي والدفع الرباعي.

يمكن لطراز 2500HDسحب ما يصل إلى 22500 رطل ، وهو ما يمثل زيادة قدرها 4000 رطل ، ويمكن لـطراز3500 HDسحب ما يصل إلى 36000 رطل.

يمكنك التعرف على دينالي ألتيميت الجديد من زخارفها الخارجية الداكنة، وجنوط بقياس 20 بوصة بمسات شديدة اللمعان، كما تأتي أيضًا مزودة بباب خلفي MultiProبستة اتجاهات وعتبات جانبية كهربائية.

في الداخل، يحتوي طراز دينالي ألتيميت على تنجيد من الجلد المحبب بالكامل بلون Alpine Umber الحصري، وهناك خشب Paldaoالداكن مثل الزخارف حول المقصورة.

تشمل وسائل الراحة في الطراز الأعلى مقاعد أمامية قابلة للتعديل كهربائياً في 16 وضعاً، واستريو عبارة عن إعداد مكون من 12 مكبر صوت من Bose، وتشمل الميزات الأخرى مرآة الكاميرا الخلفية وشاشة عرض مقاس 15 بوصة وفتحة سقف كهربائية.

يبدأ تسليم سيارة 2024 جي إم سي سييرا HDالمحدّثة في الربع الأول من عام 2023، وتنضم AT4Xإلى المجموعة لاحقًا في عام 2023، ولم تكشف الشركة عن أي أسعار في الوقت الحالي.