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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الروسية: لا نتعجل الاعتراف بنتائج استفتاءات ضم المناطق الأربعة

الخارجية الروسية
الخارجية الروسية

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم السبت، إن موسكو لا تستعجل الشركاء الأجانب في مسألة الاعتراف بنتائج الاستفتاءات في جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه للانضمام إلى روسيا.

وأوضح لافروف، في مقابلة مع صحيفة "أرغومنتي إي فاكتي" الروسية ردا على سؤال حول مدى أهمية أن تعترف الدول الأخرى بنتائج التصويت في هذه المناطق "مر وقت قصير منذ إجراء الاستفتاءات وإعلان نتائجها، سيحتاج شركاؤنا الأجانب إلى وقت لإدراك الحقائق الجيوسياسية الجديدة، لكننا لن نتعجل أحداً".

وتابع لافروف: "من أولويات موسكو تنفيذ نتائج التعبير الحر عن الإرادة لسكان الأراضي المحررة وفقا للمعايير الأساسية للقانون الدولي، وفي مقدمتها حق الشعوب في أن يعبروا بأنفسهم".

وأشار لافروف إلى "أننا نعلم مدى القمع الوحشي الذي مارسه نظام كييف للسكان الناطقين بالروسية بعد انقلاب عام 2014. ومن الواضح أن السلطات في كييف لا تمثل سكان مناطق دونباس وزابوروجيه وخيرسون".

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع في وقت سابق على أربعة قوانين دستورية فيدرالية بشأن قبول جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون في روسيا. تم نشر الوثائق ذات الصلة على بوابة الإنترنت الرسمية للمعلومات القانونية.

في 30 سبتمبر، تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين عقب نتائج الاستفتاءات في مناطق لوغانسك ودونيتسك، وخيرسون وزابوروجيه، وبعد ذلك وقع اتفاقيات مع رؤسائها بشأن قبول المناطق في روسيا. في وقت لاحق، اعترفت المحكمة الدستورية لروسيا بهذه المعاهدات باعتبارها متوافقة مع دستور روسيا الاتحادية.

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