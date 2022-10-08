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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اعترفات عساف ياجوري سنة 1973 يروي تفاصيل أسره علي يد المصريين

صدى البلد

عرضت فضائية "دي إم سي" فيلم وثائقي بعنوان "أيام النصر" والذي يرصد بطولات وانجازات حرب أكتوبرالمجيدة، وشهادات واعترافات يعض المتخصصين، بالإضافة إلى عرض تسجيل الإذاعة المصرية مع الأسير عساف ياجوري سنة 1973 .. ونعرض ذلك لكم خلال التقرير التالي:

تسجيل الإذاعة المصرية مع الأسير عساف ياجوري سنة 1973:
 

الأسير عساف ياجوري

قال المذيع: ما هو اسمك؟
رد عساف: اسمي عساف ياجوري
المذيع: ما هي رتبتك داخل الجيش الإسرائيلي؟
عساف: عقيد
المذيع: ما هو رأيك في الحرب التي تديرها الدبابات المصرية أمام الدبابات الإسرائيلية؟
عساف: كانت هناك ميزة رأيتها من خلال السيطرة على الأرض من قبل المصريين في القطاع الذي كنت أتولى السيطرة عليه، كما أن جزءاً من المهمة التي كنت منوطاً بها لم تكتمل .. هذا ما يمكن أن أقوله في هذا الصدد.
المذيع: ما هي المهمة التي كنت مكلفاً بها خلال هذه الحرب؟
عساف: المهمة هي التصدي للقوات المصرية المتواجدة في القطاع المركزي في سيناء. 
المذيع: هل تم إنجاز المهمة؟
عساف: كانت هناك معركة قوية للغاية وجزء من هذه المهمة تم إنجازه 
المذيع: كم عدد الدبابات في الوحدة التي كنت لها قائداً؟
عساف: يوجد عدد من الآليات العسكرية لكن جزءاً منها شارك في هذه المعركة وقد دمر بعضها بما فيهم الآلية العسكرية التي كنت متواجداً فيها، حيث أُصيبت إصابة مباشرة ونشبت فيها النيران، وآليات عسكرية أُخرى تم إنقاذها ولم تتعرض لشيء.
المذيع: كيف وقعت في الأسر المصري؟
عساف: كانت هناك إصابة مباشرة في الآلية العسكرية التي كنت أقودها ونشبت النيران فيها فقمت بإنقاذ الطاقم ولم أتمكن من إنقاذ نفسي.
المذيع : ما رأيك في المعاملة التي حصلت عليها في الأسر المصري؟
عساف: اللقاءات مع الضباط المصريين كانت عادية.
المذيع: هل تريد إرسال السلام إلى أسرتك في إسرائيل؟
عساف: هذه كانت دائماً رغبتي وهي أن أبعث برسالة سلام للزوجة والأولاد.
المذيع: شكراً. 

 

اعتراف مدير عام البرنامج العبري الأسبق بالإذاعة المصرية:

قالت شاهيناز راغب، مدير عام البرنامج العبري الأسبق بالإذاعة المصرية، إنه تم البث العبري خلال أيام النصر من 4 ساعات إلى 16 ساعة على الهواء مباشرة، مشيرة إلى أنه تم تزويدهم بأحدث الأغاني العالمية والعربية وكل ما يجذب المستمع الإسرائيليلسماع إذاعة "كانكولكهيل".
وأضافت "راغب" قائلة: "طبعاً هما كانوا في حالة إنتشاء إنهم محتلين ومنتصرين واحنا كنا بنوجه بالأغاني ديه رسالة مفيهاش تفاخر ولا حاجة .. كانت رسالة متواضعة قبل الحرب علطول لأننا كان جايلنا تعليمات وقتها بإننا نجذب الجمهور الإسرائيلي للإستماع إلينا". 

قصة حدثت بالفعل مع عسكري إسرائيلي:

علق الدكتور كمال درويش، متخصص في الشؤون الإسرائيلية، قائلاً: "الجيش الإسرائيلي كان لديه أخطاء كثيرة مقارنة بالجيش المصري وقدرته وذكاء العسكري المصري".
وأشار "درويش" إلى قصة حدثت معه بالفعل مع عسكري إسرائيلي سنة 1973، قائلاً: "قالولي هي ديه القاهرة؟ زي ما بتيجي في التليفزيون فعلاً؟ ديه جميلة جداً".
وتابع المتخصص قائلاً: "فيه عسكري تاني إسرائيلي كان فقد دم كثير واحتاج إلى نقل دم ضروري لأنه كان أوشك على إنه يفقد حياته .. جيه دكتور حاول يشوفله وريد ولكن معرفش .. فأنا أصريت إنهم يجيبوا دكتور تخدير .. وبالفعل جابوا دكتور تخدير ونقلوله دم".
وأكمل "درويش": "ولما فاق قولتله هل لو انت بيجري في عروقك دم مصري وقابلك عسكري مصري دلوقتي هتقتله؟". 

 

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