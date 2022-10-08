بوتر يعلن تشكيل تشيلسي لمواجهة وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

أعلن جراهام بوتر المدير الفني لفريق تشيلسي، التشكيل الأساسي لمواجهة وولفرهامبتون، المقرر لها في الرابعة عصرا على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

تشكيل تشيلسي أمام وولفرهامبتون:

حراسة المرمى : كيبا

خط الدفاع : مارك كوكوريلا - خاليدو كوليبالي - شالوباه - أزبليكويتا.

خط الوسط : جورجينو - لوفتس تشيك - جالاجير.

خط الهجوم : بولسيتش - كاي هافيرتز - ماونت.

ويسعى فريق تشيلسي لتحقيق الفوز الثالث على التوالي في الدوري الإنجليزي، أمام وولفرهامبتون في مباراة اليوم، واقتحام المربع الذهبي “مؤقتا”.

ويحتل فريق تشيلسي المركز الخامس في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 13 نقطة، بينما يتواجد وولفرهامبتون في المركز الـ 18 بـ 6 نقاط.