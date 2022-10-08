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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد احتفاء أوكرانيا بتفجيره.. كل ما تريد معرفته عن جسر القرم

صورة لجسر القرم بعد
صورة لجسر القرم بعد الانفجار

أصبح جسر القرم حديث وسائل الإعلام، اليوم السبت، بعدما انفجرت سيارة مفخخة عليه، فجر اليوم، متسببة بحريق كبير على المعبر الأساسي بين شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو والبر الروسي.

جسر القرم، المسمى أيضًا جسر مضيق كيرتش أو جسر كيرتش، يمتد عبر مضيق كيرتش بين شبه جزيرة تامان في كراسنودار كراي في روسيا وشبه جزيرة كيرتش في شبه جزيرة القرم.

وفي ما يلي أهم المعلومات عن هذا الجسر الحيوي:

  1. جسر القرم هو عبارة عن زوجين من الجسور البرية وسكك حديدية
  2. شيدت روسيا الجسر بعد أن ضمت شبه جزيرة القرم في بداية الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2014.
  3. بلغت تكلفته نحو 3.7 مليار دولار، ويبلغ طوله 19 كم (12 ميل)، مما يجعله أطول جسر بنته روسيا على الإطلاق، و أطول جسر في أوروبا.
  4. بدأ بناء الجسر في فبراير 2016. وافتتح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجسر البري في 15 مايو 2018 وافتتح للسيارات في 16 مايو وللشاحنات في 1 أكتوبر.
  5. تم افتتاح جسر السكة الحديد في 23 ديسمبر 2019، وعبر أول قطار ركاب مجدول الجسر في 25 ديسمبر 2019. وافتتح الجسر لقطارات الشحن في 30 يونيو 2020. وسجل حجم حركة مرور قياسي بلغ 36393 سيارة في 15 أغسطس. 2020.
  6. أطلق على الجسر اسم "جسر القرم" بعد تصويت عبر الإنترنت في ديسمبر 2017.
  7. تم بناء الجسر بدعامات من هياكل خرسانية وفولاذية ضخمة، لا يمكن إسقاطها إلا بضربة مباشرة من صاروخ ضخم وفق تقارير.

قدم المخرج السينمائي الروسي تيجران كيوسايان فيلمًا كوميديًا رومانسيًا عن بناء الجسر بعنوان: "جسر القرم.. صنع بحب!" وتم طرحه رسميًا في دور السينما في روسيا في 1 نوفمبر 2018.

احتفالات في كييف

في كييف، تم الاحتفال بانفجار الجسر اليوم، حيث أشاد المسؤولون الحكوميون بالحادث ونشروا صوراً على وسائل التواصل الاجتماعي لامتدادات خرسانية منهارة للجسر ولقطات من اللحظة الظاهرة للانفجار، تظهر مركبات تسير عبر الجسر قبل ثوانٍ فقط من انفجار كرة نارية عملاقة.

وصفها ميخايلو بودولوياك، أحد كبار مستشاري الرئيس فولوديمير زيلينسكي، بأنها "البداية". وأضاف بودولياك على تويتر: "يجب تدمير كل شيء غير قانوني". ولم تقدم الحكومة الأوكرانية أي بيان رسمي فوري حول سبب الانفجار. ولكن في تهكم، نشر حساب تويتر الرسمي للحكومة: "حروق مريضة".

تحقيق في موسكو

وعلي الجانب الآخر، حددت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب، أن الانفجار والحريق أدى إلى انهيار قسمين من أحد وصلتي جسر السيارات، فيما بقي رابط آخر سليمًا.

وقالت وزارة الطاقة الروسية إن القرم لديها ما يكفي من الوقود لمدة 15 يوما، مضيفة أنها تعمل على إيجاد طرق لتجديد المخزون.

علقت السلطات حركة قطار الركاب عبر الجسر حتى إشعار آخر. وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتشكيل لجنة حكومية للتحقيق وللتعامل مع حالة الطوارئ.

وألقى رئيس البرلمان في شبه جزيرة القرم باللوم على أوكرانيا في الانفجار، لكنه قلل من شدة الضرر وقال إنه سيتم إصلاح الجسر على الفور.

القرم جسر القرم أوكرانيا روسيا موسكو بوتين كييف

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