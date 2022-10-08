مفاجأة سارة من وزيرة التضامن الإجتماعي بمهرجان الإسكندرية السينمائي لصناع الدراما

أقيمت اليوم ندوة لوزيرة التضامن الاجتماعي د. نيفين القباج بعنوان "قضايا الحماية الاجتماعية والوعى المجتمعى"، ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الأمير أباظة.

وحرصت وزيرة التضامن على مشاهدة معرض أفيشات الأفلام الذي يقام علي هامش المهرجان ومعرض"ديارنا" للمنتجات اليدوية بصحبة الناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان والفنانة شيرين.

وكشف الناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان للحضور عن مفاجأة حول قيام وزيرة التضامن الإجتماعي بتخصيص جوائز مالية لأفلام المجتمع المدني بداية من الدورة القادمة للمهرجان.

كما أوضحت وزيرة التضامن أن الوزارة مستعدة لدعم المسلسلات جزئيا وستتيح لهم أماكن الوزارة للتصوير فيها واستخدامها، ليكونوا شركاء معهم في الأفكار التي تناقش قضايا مجتمعية.

وقالت د. نيفين القباج: السينما المصرية حاضرة وتهتم بقضايا المجتمع فمن ينسى فيلم "أفواه وأرانب"، وفيلم "جعلوني مجرما"، و"الرصاصة لاتزال في جيبي"، وتسعي الوزارة دائما علي التواصل بعدد من السينمائين لتناول القضايا المهمة، وأشكر الناقد الأمير أباظة علي دعوته لي للتواجد بالمهرجان، ولدينا ٨٠ فيلم بوزارة التضامن وبرنامج يومي في الراديو للمساهمة في تشكيل الوعي المجتمعي للمواطن.

ويضم برنامج أفلام وزارة التضامن الاجتماعي بمهرجان الإسكندرية عرض ٣ أفلام وهي "بلدنا الحلوة" ومدة الفيلم ٤ دقائق، ويناقش قضية قيم المواطنة المصرية واحترام التنوع ضد التطرف والتشدد الديني والاجتماعي في المناطق التي عانت من التطرف والأحداث الإرهابية في صعيد مصر. ودور الجمعيات الأهلية بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي في تكوين مساحات مدنية تضم جميع المواطنين تحت شعار " كلنا مصريون ....تنوعنا قوة"

والفيلم إنتاج وزارة التضامن الاجتماعي، مادة علمية د.فيفيان فؤاد، تصوير محمود ناصر، مونتاج بولا مجدي، إخراج مهند دياب.

كما يعرض أيضا فيلم "العلم نور" ومدته ٤ دقائق، ويقدم الفيلم نموذج لدمج مكلفات الخدمة العامة في تنفيذ فصول محو الأمية للأسر الأولى بالرعاية بقرى "حياة كريمة" مع دمج رسائل برنامج وعي في المناهج المستخدمة في تلك الفصول، والفيلم إنتاج وزارة التضامن الاجتماعي، مادة علمية د.آمال زكي - د.مجدي حلمي، تصوير محمود ناصر، مونتاج بولا مجدي، إخراج مهند دياب.

ويختتم البرنامج بعرض فيلم "نقطة ومن أول السطر" ومدته ٤ دقائق، ويقدم ديكودراما خاصة عن الزواج المبكر ومخاطره على الفتاة صحيا وجسديا واجتماعيا، والفيلم إنتاج وزارة التضامن الاجتماعي، مادة علمية مني أمين، تصوير محمود ناصر، مونتاج بولا مجدي، إخراج مهند دياب.