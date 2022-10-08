عودة مياه الشرب إلى الجيزة بعد قطعها

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، الانتهاء من ربط خط المياه قطر ۱۲۰۰ مم الجديد على خط المياه قطر ١٢٠٠ مم القائم، والمتعارض مع مسار مشروع محور الفريق كمال عامر الجزء الرابع من القطاع الشمالي، والجارى تنفيذه بمعرفة الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أنه تم فتح المياه لتصل تدريجياً للمناطق المتأثرة تباعاً فور اتزان الشبكة وانتظام ضغوط المياه بأحياء: "حي الوراق - حي العجوزة - حي شمال الجيزة - حي بولاق" وبعض مناطق الدقى والمهندسين وإمبابة.

وأعربت الشركة عن أسفها لاستمرار قطع المياه لأمر خارج عن إرادتها، مشيرة إلى توفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة، وللطواريء يتم الإتصال بالخط الساخن ١٢٥ من أى تليفون أرضى.