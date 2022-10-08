لسد الثغرات.. ماذا يحتاج الأهلي قبل غلق القيد؟.. محمد يوسف يجيب

يري محمد يوسف المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي أن الفريق الأحمر لايزال في حاجة للتعاقد مع مدافع جيد في فترة الانتقالات الحالية.

وأضاف محمد يوسف خلال ندوته بموقع صدي البلد "، أن النادي الأهلي يحتاج إلي بمدافع قوي خلال فترة الانتقالات الحالية.

وتابع محمد يوسف:" النادي الأهلي في احتياج لمدافع بنفس مواصفات بدر بانون وأحمد حجازي لسد الثغرة الدفاعية وبناء الهجمات من الخلف بالإضافة إلي بعض اللاعبين في رأس الحربة.

محمد يوسف: إقالة إيهاب جلال من المنتخب الوطني إساءة للمدربين المصريين



وكشف محمد يوسف المدير الفني السابق للنادي الأهلي عن رآيه في إقالة إيهاب جلال من قيادة المنتخب الوطني في فترة قصيرة.

وأضاف محمد يوسف خلال ندوته بموقع صدي البلد أن إقالة إيهاب جلال بهذا الشكل إساءة لكافة المدربين المصريين

وتابع محمد يوسف :" الله يكون في عون إيهاب جلال وطريقة رحيله إساءة للمدرب المصري داخلياً وخارجياً.

وتسآل محمد يوسف عن أسباب سرعة إقالة إيهاب جلال وعدم تدعميه قائلاً:"على أي أساس تم اختيار إيهاب جلال ؟ هل تم دراسة الموضوع بشكل صحيح؟

وأكد محمد يوسف أن إيهاب جلال لم يحصل على الدعم الكامل من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم

وفاز إيهاب جلال في مباراته الأولى مع المنتخب أمام غينيا بهدف دون رد ، قبل أن يخسر أمام إثيوبيا بهدفين دون رد بالتصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية ، قبل الخسارة أمام كوريا الجنوبية وديا 4/1 .

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