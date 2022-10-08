في الري والطب والطاقة.. أوغندا تشيد بالمشروعات المصرية على أرضها

في إطار لقاءات توديع كبار المسئولين الأوغنديين بمناسبة قرب انتهاء مهمته في كمبالا، التقى السفير أشرف سويلم، سفير مصر في أوغندا، بمستشار الرئيس موسيفيني للعلاقات الخارجية ومندوب أوغندا الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك أدونيا أيابارا، والذي وجّه الشكر للحكومة والسفارة المصرية -نيابة عن الرئيس موسيفيني والحكومة الأوغندية- على التطور الكبير الذي شهدته العلاقات بين الدولتين خلال العامين الماضيين في مختلف المجالات، مشيداً بشكل خاص بمشروع محطة الطاقة الشمسية في مقاطعة بوسيا شرق أوغندا، وبافتتاح المركز الطبي المصري في مدينة جينجا عند منبع النيل الأبيض، وهما المشروعين المدعومين من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وكذا مد العمل بمشروعات وزارة الري المصرية في أوغندا، وافتتاح المرحلة الثانية من المزرعة النموذجية المشتركة، فضلاً عن زيادة حجم الاستثمارات المصرية في أوغندا وارتفاع مستوى التبادل التجاري بين البلدين.

ثمن مستشار الرئيس الأوغندي مستوى التنسيق بين الدولتين فيما يخص القضايا الدولية والإقليمية، بما في ذلك خلال لقاء وزير الخارجية بنظيره الأوغندي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخيرة في نيويورك، معرباً عن تطلعه لمزيد من التعاون، لاسيما في إطار رئاسة أوغندا لحركة عدم الانحياز العام القادم.

من جانبه، وجه السفير المصري الشكر الحكومة الأوغندية على تسهيل عمل السفارة خلال فترة اضطلاعه بمهامه كسفير لمصر، وسلم الدعوة الموجهة من الرئيس لنظيره الأوغندي للمشاركة في قمة القادة لتغير المناخ، والتي ستستضيفها شرم الشيخ الشهر القادم، مشدداً على تطلع مصر لمشاركة الرئيس الأوغندي، كما تم تسليم المسئول الأوغندي رسالة التهنئة الموجهة من السيد الرئيس للرئيس موسيفيني والشعب الأوغندي بمناسبة الاحتفالات بالعيد الوطني، متمنياً للشعب الأوغندي مزيداً من الاستقرار والرخاء.