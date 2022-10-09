بـ 130 ألف جنيه.. شيفروليه لانوس مستعملة | تفاصيل

تعتبر السيارة شيفروليه لانوس موديل 2013 واحدة من أشهر سيارات السيدان المستعملة في السوق المصري، ويرجع ذلك لإقتصاديتها الكبيرة، حيث تقدم قيمة كبيرة مقابل السعر.

شهدت السيارات المستعملة إقبالاً كبيراً على شرائها مؤخرا، حيث تعتبر حلا إقتصادياً ممتازا، لمحدودي الدخل ومتوسطي الدخل، بسبب انخفاض أسعارها مقارنة بأسعار السيارات الجديدة.

شيفروليه لانوس موديل 2013

كانت أسعار السيارات الجديدة "الزيرو" قد شهدت عدة قفزات سعرية متعاقبة خلال الأشهر الماضية، حيث أعلنت العديد من الشركات العالمية عن زيادة أسعارها في مصر من خلال وكلائها المحليين، إضافة إلى فرض رسوم جديدة غير رسمية "اوفر برايس"، مما أدى الى زيادة إقبال المستهلكين على سوق السيارات المستعملة.

مواصفات السيارة شيفروليه لانوس موديل 2013

تتوفر السيارة شيفروليه لانوس موديل 2013 بمحرك سعة 1400 سي سي أو 1500 سي سي، يضخ قوة تصل إلى 86 حصانا، اقصى عزم دوران 133 نيوتن، وعدد لفات 3400 لفة فى الدقيقة متصل بناقل حركة يدوي "مانيوال" خماسي السرعات، ونظام جر امامي.

تتسارع السيارة شيفروليه لانوس موديل 2013 من نقطة الثبات حتى سرعة 100 كم فى 12 ثانية، وتستهلك السيارة 6.4 لتر لكل 100 كم، وتبلغ سعة خزان الوقود 48 لتر، وتصل سرعتها القصوى لـ 180 كم / ساعة.

حصلت السيارة شيفروليه لانوس موديل 2013 بعدة كماليات أساسية مثل مدخل AUX، ومدخل USB وزجاج كهربائي، ومرايا كهربائية.

شيفروليه لانوس موديل 2013

اسعار السيارة شيفروليه لانوس موديل 2013

يبلغ متوسط سعر السيارة شيفروليه لانوس موديل 2013 في السوق المصري للسيارات المستعملة بـ 130 ألف جنيه تقريباً، وقد يختلف سعر السيارة حسب حالتها ومستوى الكماليات الخاصة بها.