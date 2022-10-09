عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

زوجي كثير الحلف بالطلاق فماذا أفعل .. الإفتاء توضح التصرف الشرعي

دار الإفتاء
دار الإفتاء

زوجي كثير الحلف بالطلاق على كل شيئ ، فماذا أفعل ؟ .. سؤال ورد الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك،  وأجاب الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن سؤال “حكم الزوج الذى يحلف بالطلاق على كل شيء على زوجته؟": إن الطلاق أصلا شُرع من أجل حل عقدة النكاح، فالزواج عبارة عن رباط قوى فيحل هذا الربط بالطلاق.

 

وأشار أمين الفتوى إلى أن الطلاق ليس للقسم أو اليمين ولا للإرهاب أو التهديد، بل هو للفصل بين الزوجين عند استحالة العشرة بينهما.

 

وأوضح أمين الفتوى خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب، أن مسألة كثرة الحلف بالطلاق خطأ، وفى نفس الوقت نقول للزوجة لا تلجئي الزوج إلى الحلف بالطلاق.

 

ونوه أن الكلام موجه للطرفين، فينبغي على الزوج ألا يحلف بالطلاق لأنه يكون من أجل الفصل بين الزوجين إذا استحالت العشرة بينهما، أما كثرة الحلف “عمال على بطال” فهذا خطأ وينبغي عدم فعله.

 

وتابع أمين الفتوى: ونقول للزوجة لابد من طاعة الزوج والمعاشرة بالمعروف، وأن يقوم كل شخص بواجباته ولا يلجأ الطرف التانى إلى فعل شيء يغضب الطرف الآخر أو الحلف بالطلاق وما إلى آخره.

هل الحنث في الحلف بالطلاق يترتب عليه تحريم الزوجة؟

 قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، إن يمين الطلاق بقول الرجل عليَ الطلاق سأفعل كذا، يعد حلفًا بالله وتسمى يمين الطلاق.

وأوضح الدكتور مجدي عاشور في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: هل الحنث في الحلف بالطلاق يترتب عليه تحريم الزوجة ؟ أنه في حال حنث الحالف بـ علي الطلاق في يمينه؛ فإنه يجب عليه التكفير كفارة يمين بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فمن لم يجد فصيام 3 أيام.

كفارة الحلف بالطلاق

وأجاب الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: متى تأكدنا أنه حلف بالطلاق يعنى قال عليا الطلاق حاثا على فعل شيء منعا أو تركا بقوله “عليا الطلاق أن أفعل أو لا أفعل كذا” فإذا حنث وخالف ما حلف به فيلزمه كفارة يمين إطعام 10 مساكين.

دار الإفتاء الحلف بالطلاق عقدة النكاح الطلاق كفارة الحلف بالطلاق حكم الزوج الذى يحلف بالطلاق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد الضرب بـ فستان الفرح من شهور| عروس الإسماعيلية في قسم الشرطة

طلاق وفاء قمر وهيثم محمد بعد زواج دام 5 سنوات

تصريح مفاجئ في حفل جامعة مصر | شيرين : بيتي اتخرب خلاص

تحرك 45 قرشًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك بعد الزيادة

ابتعدوا عن السمك المقلي .. تحذير عاجل من تناوله بهذه الطريقة

بعد ظهورها الصادم.. شاهد |صور شاهيناز قبل خلع الحجاب وبعده

الأهلي يحدد سعر صلاح محسن

عروس الإسماعيلية.. حكاية مها في 8 شهور من «علقة الكوافير» إلى «ضربني بالشومة»

ترشيحاتنا

قصف روسي مكثف لـ زابوريجيا النووية.. وسقوط عشرات القتلى والجرحى

53 عارضا من قنا وسوهاج ..جناح خاص للتنمية المحلية في "تراثنا"

بعد تضاعف أسعاره عالميًا.. حلم الاكتفاء الذاتي يبدأ ب 35 جنيها لتأمين فنجان القهوة

موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد المنستيري في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

موعد مباراة الزمالك ضد فلامبو البوروندي في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

ملمستهاش خالص ..اعترافات المتهم بالتعدي على سيدة بمحل قماش شهير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. والدة شيرين عبد الوهاب تحضر حفلها برفقة بناتها

مع طفل الغزالة رايقة.. شيرين عبد الوهاب تتألق في حفلها الغنائي

ابتعدوا عن السمك المقلي .. تحذير عاجل من تناوله بهذه الطريقة

بعد ظهورها الصادم.. شاهد |صور شاهيناز قبل خلع الحجاب وبعده

فيديو

يعني إيه إطلالة جريئة.. شاهيناز ترد على منتقدي بنطالها الممزق

رسالة تحذير للأسواق .. السعودية تنفي استخدام النفط سلاحًا ضد أمريكا

اتجوزت 5 مرات.. حميد الشاعري يكشف حقيقة ارتباطه بالفنانة سيمون |فيديو

ظاهرة الكتب الخارجية .. حلول قدمتها التعليم للحد من انتشارها | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

إبراهيم شعبان

أكتوبر 73 .. السلاح والسياسة والحقيقة

علاء حيدر

من سينتصر.. روسيا أم أمريكا ؟

د.هادي التونسي

تجربة عم علي

أسامة علي

يوم صدح الهتاف

نهال علام

أكتوبر.. إرث الأجداد ومدعاة الفخر

هبة مصطفى

شبابك يا مصر في حرب أكتوبر

خالد الشناوي

تجفيف منابع التطرف

اﻟﻤﺰﻳﺪ