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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دونجا يشارك متابعيه تفاصيل يومه في التأهيل للتخلص من الإصابة

صدى البلد

نشر نبيل عماد “دونجا” لاعب نادي الزمالك، فيديو جديدا له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر دونجا في الفيديو وهو يمارس التمارين الرياضية الشاقة للتخلص من الإصابة. 

من الجيم.. دونجا يشارك متابعيه فيديو من مرحلة التأهيل

يذكر أن كشف الإعلامي محمد شبانة، أن الاتحاد المصري لكرة القدم، أرسل خطابا لنظيره الدولي يستفسر فيه عن موقف الفيفا من تحمل نفقات علاج نبيل عماد دونجا لاعب الزمالك.

 

وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية  ETC، جاء تحرك الجبلاية بناء على خطاب رسمى من الزمالك يطالب فيه اتحاد الكرة بتحديد قيمة تكاليف عماد دونجا والذى اصيب خلال فترة التوقف الدولى بمعسكر المنتخب.

 

وأتم شبانة: “وتنص لوائح الفيفا على تحمل الاتحاد الدولى تكاليف علاج أي لاعب يتعرض للإصابات في الأجندات الدولية مع منتخب بلاده وهو ما دفع الزمالك للمطالبة بتحمل مصاريف علاج لاعبه الجديد”.

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