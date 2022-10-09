ناقد رياضي: مباراة الأهلى أمام المنستيري التونسي صعبة لهذه الأسباب |فيديو

قال الناقد الرياضى حمدى الحسينى، إن مباراة الأهلى أمام الاتحاد المنستيري التونسى صعبة نظرا لأن الأخير فريق أداؤه متطور خلال السنوات الأخيرة ويشكل خطورة كبيرة لدى أى منافس يواجهه .

وأضاف "الحسينى"، خلال حواره مع الإعلامة نهاد سمير ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن النادى الأهلى لديه تغييرات عدة منها خوض المدير الفنى الجديد كولر أول مباراة له مع النادى الأهلى .



وتابع أن المدير الفنى الجديد لديه جدية شديدة فى تدريباته وقام بتدعيم الفريق بتعاقده مع ناشئين من نادى وادى دجلة وعقد صفقات لثلاث لاعبين آخرين متوقعا أن يقدم النادى الأهلى أداء جيدًا فى مباراته اليوم .

ويحل النادي الأهلي، ضيفاً على نظيره الاتحاد المنستيري اليوم في الرابعة عصراً، في إطار ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.