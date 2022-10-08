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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خطة ذكية.. تعليق قوي من مدرب الاتحاد المنستيري بشأن مواجهة الأهلي

صدى البلد

أكد الصربي داركو نوفيتش المدير الفني لنادي الاتحاد المنستيري، أن الفريق يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي غداً، في إطار ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحل النادي الأهلي، ضيفاً على نظيره الاتحاد المنستيري غداً في الرابعة عصراً، في إطار ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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وقال داركو نوفيتش في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي ما قبل المباراة: “نستعد لتقديم أداء جيد أمام الأهلي وتحقيق نتيجة طيبة في مباراة الذهاب غداً”.

وتابع: “مباراة تاريخية وسنحاول أن نلعب مقابلة جيدة من خلال محاولة بلوغ شباك الأهلي، وتحقيق نتيجة إيجابية تسمح لنا بخوض مباراة الإياب بأريحية معنوية”.

الأهلي ضد الاتحاد المنستيري

واختتم: “مباراة الغد لن تكون سهلة أمام الأهلي، حيث يعد الفريق القاهري منافس يتمتع بخبرة كبيرة في المنافسات القارية، ولهذا ستكون الأولوية عدم استقبال أي أهداف، واتباع خطة لعب ذكية من أجل الخروج بنتيجة إيجابية”.

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