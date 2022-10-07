عدلي القيعي يوجه رسائل لجماهير الأهلي قبل مواجهة الاتحاد المنستيري

وجه عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي رسائل لجماهير الفريق قبل مواجهة الاتحاد المنستيري في إطار ذهاب دور ال ٣٢ من بطولة دوري أبطال افريقيا .

وأكد عدلي القيعي في تصريحات عبر قناة الأهلي أن جماهير الاهلي تعشق الفريق والنادي طوال الوقت ولكن في بعض الأحيان يتحول هذا العشق لأمر سلبي للغاية، مشددا أن يتحول عشق الجماهير لضغط مستمر على المسؤولين في النادي فهو أمر مرفوض تماما .

واضاف عدلي القيعي أن الجماهير يجب أن تستخدم العقل في حب النادي، وألا يتحول العشق لكابوس مزعج .

وتابع أن هجوم الجماهير من الممكن أن يستغله المنافس لتحقيق مكاسب عديدة وإطلاق شائعات علي الفريق وتشتيت تركيز اللاعبين قبل المواجهات الهامة.

وتابع أن مجلس إدارة النادي الحالي والمجالس السابقة لا ترغب سوى في مصلحة النادي والفريق وتعمل بكل جد لتحقيق هذا الأمر .

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