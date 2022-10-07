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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شبانة: “الخطيب” طلب من لاعبي الأهلي بذل أقصى جهد أمام الاتحاد المنستيري

صدى البلد

كشف الإعلامي محمد شبانة، عن رسالة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وحرصه على عقد جلسة مع لاعبي الفريق الأول عقب انتهاء التدريبات قبل سفرهم إلى تونس لخوض مباراة ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا أمام الاتحاد المنستيري يوم الأحد المقبل.
 

وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية  ETC،  الخطيب طلب من اللاعبين ضرورة بذل أقصى الجهد في المباراة الافتتاحية للبطولة وتقديم مستوى متميز لتسهيل المهمة في مباراة العودة وأيضا مصالحة الجماهير بعد خسارة بطولتي الدوري والكأس في الموسم المنقضي.

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وأكمل شبانة، محمود الخطيب أكد  أهمية ضربة البداية في المشوار الإفريقي والتي سيكون لها تأثير إيجابي على الفريق في نتائجه المقبلة حال تخطي عقبة بطل تونس والصعود إلى دوري المجموعات.


وأتم شبانة، رئيس الأهلي شدد خلال مؤازرته للاعبين قبل السفر على أهمية استعادة الثقة المفقودة لدى الجماهير وأيضا بعد توفير كافة احتياجات الفريق من أجل العودة للانتصارات مرة أخرى.

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