متناقض.. هل لجأ موسيماني للهروب من الأهلي؟.. المدير الفني السابق للأحمر يجيب

كشف محمد يوسف المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي حقيقة هروب بيتسو موسيماني عن قيادة الفريق الأول رغم تحقيق البطولات .

وأضاف محمد يوسف خلال ندوته بموقع صدي البلد "، أن أراء بيتسو موسيماني متناقضة بين الترحيب بقيادة النادي الأهلي والتعبير عن سعادته ،وبين الرفض والمطالبة بالرحيل وعدم الحصول على باقي المستحقات للموافقة على رحيله.

وتابع محمد يوسف :" السوشيال ميديا تحكمت في رحيل بيتسو موسيماني عن قيادة الفريق من خلال فرض الضغوط وشن الهجمات عليه من خلال تدخل البعض.

واوصل محمد يوسف:" الوقت الحالي يمتلك البعض القدرة على توجيه السوشيال ميديا لاتخاذ القرارت .

واسترشد محمد يوسف برحيل رينيه فايلر المدير الفني السباق للنادي الأهلي قائلا:" فايلر هو من طلب الرحيل بسبب أوضاع كورونا رغم تحقيق النجاحات مع الفريق وعدم تعرضه لأي ضغوط .

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