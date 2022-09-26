أهلي جدة يكشف تفاصيل التعاقد مع بيتسو موسيماني.. فيديو

كشف تيسير الجاسم، نائب رئيس نادي أهلي جدة السعودي، تفاصيل التعاقد مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي السابق لقيادة الفريق.

وقال "الجاسم" خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "جمهور التالتة" على قناة "أون تايم سبورت": "درسنا العديد من السير الذاتية واخترنا موسيماني، قيمة الأهلي السعودي كبيرة جدًا ويجب التعاقد مع مدرب يُضاهي هذه القيمة".

وأشار: "تواصلنا مع موسيماني منذ 3 أسابيع، وهو يعرف قيمة النادي بشكل كبير الذي يُعتبر صاحب الشعبية الأكبر في السعودية، وبالتالي يجب أن المدرب يكون عنده طموحات".

وواصل: "عندما تواصلنا مع موسيماني طلب مهلة 3 أيام لكي يعرف أكثر عن النادي، وبعد أن تواصلنا مرة أخرى كان قد جمع معلومات كثيرة جدًا، والمفاوضات أخذت أسبوعين".



مدة التعاقد مع موسيماني..



وأتم: "موسيماني سيتولى تدريب الفريق بجهازه الذي كان معه في الأهلي المصري، والتعاقد لمدة موسم والتجديد باختيار النادي، وهدفنا والتفكير الوحيد هو عودتنا للدوري الممتاز لأن الجماهير لا تتحمل أن يبتعد الفريق عن الممتاز أكثر من موسم واحد".

موسيماني مديرا فنيا للأهلي السعودي



ونجح نادي الأهلي السعودي في التعاقد مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني السابق للنادي الأهلي.

وكان نادي أهلي جدة السعودي أعلن عن تعيين يوسف عنبر كمدرب مؤقت للفريق، لحين الاستقرار على مدير فني جديد بعد إقالة المدير الفني الأوروجواياني روبيرت سيبولدي في ظل تراجع نتائج الفريق في دوري الدرجة الأولى السعودي.