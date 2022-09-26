عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أهلي جدة يكشف تفاصيل التعاقد مع بيتسو موسيماني.. فيديو

موسيماني
موسيماني

كشف تيسير الجاسم، نائب رئيس نادي أهلي جدة السعودي، تفاصيل التعاقد مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي السابق لقيادة الفريق.

 

وقال "الجاسم" خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "جمهور التالتة" على قناة "أون تايم سبورت": "درسنا العديد من السير الذاتية واخترنا موسيماني، قيمة الأهلي السعودي كبيرة جدًا ويجب التعاقد مع مدرب يُضاهي هذه القيمة".

 

وأشار: "تواصلنا مع موسيماني منذ 3 أسابيع، وهو يعرف قيمة النادي بشكل كبير الذي يُعتبر صاحب الشعبية الأكبر في السعودية، وبالتالي يجب أن المدرب يكون عنده طموحات".

 

وواصل: "عندما تواصلنا مع موسيماني طلب مهلة 3 أيام لكي يعرف أكثر عن النادي، وبعد أن تواصلنا مرة أخرى كان قد جمع معلومات كثيرة جدًا، والمفاوضات أخذت أسبوعين".


مدة التعاقد مع موسيماني.. 

txt

رغم الفوز على النيجر.. رضا عبد العال يفتح النار على فيتوريا.. فيديو

txt

تصريحاته مستفزة واختياراته خاطئة.. رضا عبدالعال يفتح النار على فيتوريا.. فيديو


وأتم: "موسيماني سيتولى تدريب الفريق بجهازه الذي كان معه في الأهلي المصري، والتعاقد لمدة موسم والتجديد باختيار النادي، وهدفنا والتفكير الوحيد هو عودتنا للدوري الممتاز لأن الجماهير لا تتحمل أن يبتعد الفريق عن الممتاز أكثر من موسم واحد".

موسيماني مديرا فنيا للأهلي السعودي 


ونجح نادي الأهلي السعودي في التعاقد مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني السابق للنادي الأهلي.

وكان نادي أهلي جدة السعودي أعلن عن تعيين يوسف عنبر كمدرب مؤقت للفريق، لحين الاستقرار على مدير فني جديد بعد إقالة المدير الفني الأوروجواياني روبيرت سيبولدي في ظل تراجع نتائج الفريق في دوري الدرجة الأولى السعودي.

 

موسيمانى الأهلى بيتسو موسيماني الاهلي السعودي اهلي جدة أون تايم سبورت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحمد لله.. مصطفى شلبي يثير الجدل بمنشور جديد

لو مخدتش الـ100 جنيه زيادة التموين.. الحق قدم عشان تنزلك مع شهر 10

أول صورة لـ زين ابنة هشام سليم التي كان محروما من رؤيتها.. شاهد

سقط أرضاً .. وعكة صحية مفاجئة لـ فيريرا أثناء مباراة الزمالك وبطل تشاد|شاهد

الزمالك أخطأ ولا يلومن إلا نفسه.. خبير لوائح يُفجر مفاجأة حول أزمة الجزيري

ملخص وأهداف مباراة الزمالك وإيلكت سبور (2-0) في دوري أبطال إفريقيا

صفقة تبادلية مفاجئة بين ليفربول وبرشلونة.. تفاصيل

لماذا أمر النبي بإغلاق باب الحمام عند النوم وخاصة في الليل؟.. انتبه

ترشيحاتنا

مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة والمحافظات

هجوم شرس من رضا عبد العال على صاحب تسريب عقد سيف الجزيري.. فيديو

يوسف الحسيني: الشعب المصري فائق الذكاء وهذا الدليل

سعر عيار 18 اليوم 26- 9- 2022

كنوز في باطن الأرض.. الثروة المعدنية مغارة علي بابا في مصر |تفاصيل

رؤية النبي في المنام واليقظة خلال ربيع الأول .. أمر واحد يحققها لك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هتخلصك من كل مشاكلك الصحية.. تناول منقوع هذه الفاكهة على معدة فارغة صباحا

كبرت بسرعة.. 10 صور تكشف عن ابنة محمد رمضان في عيد ميلادها

بؤرة للبكتريا.. هاني الناظر يحذر من نوع من ليف الاستحمام

نشرة المرأة.. ياسمين الخطيب وهيفاء وهبي تثران الجدل بإطلالتهما وهاني الناظر يحذر من نوع صابون منتشر في البيوت

فيديو

أزمة قيد سيف الجزيري تطل برأسها في الزمالك.. ما علاقة حسين لبيب؟|فيديوجراف

طعمه احلي.. شاهد أمينة شلباية تثير الجدل بتناول الكشري في الكيس

البلد كلها زفتها.. فتاة يتيمة تدعو أهل بلدتها لحفل زواجها بكلمات مؤثرة

بعد ظهورها بالدبلة.. هل تعلن ياسمين صبري عودتها لـ أحمد أبو هشيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مصر وقمة التحديات !

هند عصام

تحتمس الرابع.. الملك المخادع

إبراهيم شعبان

هيكل.. الأب الروحي للصحافة المقدسة

نهال علام

الملكة إليزابيث

محمد شعبان

خبراء الفيس بوك

ياسمين بدوي

راقبوا الميدان .. التعليم مش "كله تمام"

سامح فايز

هو كل حاجة إخوان!

د . مجدى بدران

طرق الوقاية من أمراض الخريف

اﻟﻤﺰﻳﺪ