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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس مجلس النواب يُشارك في أعمال الجمعية الـ 145 للاتحاد البرلماني الدولي

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب

توجه المستشار الدكتور  حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إلى العاصمة الرواندية كيجالي، على رأس وفد برلماني مصري رفيع المستوى للمشاركة في اجتماعات الجمعية الـ 145 للاتحاد البرلماني الدولي، والمُقرر عقدها خلال الفترة من 11 – 15 أكتوبر 2022.

ومن المُقرر أن تُعقد خلال هذه الاجتماعات الدورة الـ  210 للمجلس الحاكم للإتحاد البرلماني الدولي، كما سيُلقي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب خلال الاجتماعات كلمة البرلمان المصري بشأن موضوع المناقشة العامة للجمعية حول “المساواة بين الرجال والنساء (الجندرية) والبرلمانات المراعية للمنظور الجندري باعتبارها دوافع للتغيير من أجل عالم أكثر صموداً وسلماً ”.

كما ستشهد مشاركة الوفد البرلماني المصري نشاطاً مُكثفاً في اجتماعات اللجان الدائمة للإتحاد البرلماني الدولي، مثل اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين والتي ستناقش موضوع " الحرب وتغير المناخ باعتبارهما مسببيَن لانعدام الأمن الغذائي العالمي" ، واللجنة الدائمة للتنمية المستدامة والتمويل والتجارة  والتي ستناقش موضوع الجهود البرلمانية المبذولة لتحقيق رصيد كربون سلبي في الغابات في ضوء الدورة الـ 27 لقمة المُناخ القادمة والتي ستسضيفها مصر نوفمبر القادم.

كما ستناقش اللجنة الدائمة للديموقراطية وحقوق الانسان مناقشة مشروع قرار حول الزخم البرلماني لدفع عجلة التنمية المحلية والإقليمية للبلدان التي تشهد مستويات عالية من الهجرة الدولية ووقف جميع أشكال الاتجار بالبشر وانتهاكات حقوق الإنسان ، وستشهد أعمال الجمعية اجتماع المجموعة الاستشارية رفيعة المستوى المعنية بمكافحة الإرهاب والتطرف بالاتحاد البرلماني الدولي، واجتماع لجنة قضايا الشرق الأوسط، كما ستشهد أعمال الجمعية انعقاد منتدى النساء البرلمانيات ومنتدى الشباب البرلمانيين بالاتحاد البرلماني الدولي.

جدير بالذكر أن الاتحاد البرلماني الدولي هو منظمة برلمانية عالمية، تم إنشائها منذ عام 1889 وتمثلت أهدافها في تشجيع الحكم الديموقراطي من خلال العمل مع البرلمانات والبرلمانيين للاستجابة لاحتياجات وتطلعات الشعوب ونشر السلام والديموقراطية وحقوق الانسان وتمكين الشباب والتنمية المُستدامة من خلال الحوار البرلماني العالمي، وتُعقد أعمال الجمعية العامة للإتحاد البرلماني الدولي مرتين سنوياً وتتصدى اجتماعات الجمعية للعديد من القضايا العالمية من أجهزة الاتحاد ولجانه الدائمة، وتلعب الشعبة البرلمانية المصرية دوراً بارزاً في أروقة المنظمة البرلمانية العالمية من خلال المجموعات الجغرافية العربية والإفريقية والاسلامية بالاتحاد وذلك بغرض الانخراط البناء والمُكثف مع مختلف القضايا العالمية والإقليمية اتساقاً مع الدور المصري البارز إقليمياً وعالمياً بجناحيه البرلماني والحكومي.

المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب كيجالي وفد برلماني مصري البرلمان المصري

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