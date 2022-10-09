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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هكذا تعامل النبي مع غير المسلمين والمشركين

الدكتور علي جمعة،
الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر

قال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، في تهنئjه بمناسبة المولد النبوي، إن النبي صلى الله عليه وسلم انشأ لنا مدرسة نسير في هديها عندما قرر مجموعة من المواقف والتعاملات مع غير المسلمين والمشركين ومن يعبدون الوثن.

وأضاف علي جمعة خلال لقائه مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج «من مصر»، على قناة «سي بي سي»، أن النبي محمد علمنا كيف نتعامل مع الناس؟ ومعنى آية « وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ» لكي تكون فقط رحمة للعالمين.

 

وتابع: «موقف النبي صلى الله عليه وسلم من الغير كانت رائعة بالرغم من مواقف عمر بن الخطاب وعمرو بن هشام أبي جهل من الإسلام، وسيدنا محمد إلا أن النبي كان يدعى الله أن يعز الإسلام بأحد العمرين.. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلف مع أحد كان يدعوا له».

كيف تعامل النبي مع غير المسلمين والمشركين تعامل النبي الكريم مع أعدائه كيف تعامل النبي مع المصائب

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